Venezuela’da muhalif AN Başkan Yardımcısı kalkışma girişiminden gözaltında

Venezuela’da başarısız darbe girişimine katılan muhalif Ulusal Meclis (AN) Birinci Başkan Yardımcısı Edgar Zambrano göz altına alındı. Kendini geçici devlet başkanı ilan eden AN Başkanı Juan Guaido'nun 30 Nisan'da bir grup askerle başkent Caracas'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri ve sivil darbe girişiminde rol alan muhalif AN üyelerine yönelik ilk göz altı gerçekleşti. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) hukuki süreç başlattığı 10 isim arasında bulunmayan Zambrano, Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) ajanları tarafından göz altına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. Aracından inmeyi kabul etmeyen Zambrano’nun SEBIN ajanları tarafından bulunduğu araba ile birlikte göz altına alındığı öğrenildi. Devlet nezdindeki yetkili yasama organı Kurucu Meclis (ANC) Başkanı Diosdado Cabello da devlet televizyonu VTV’de kendi sunduğu programda, Zambrano’nun tutuklandığını “Biraz önce 30 Nisan’daki darbe girişiminin liderlerinden bir yakalandı.” ifadeleri ile doğruladı. Bunlar da ilginizi çekebilir Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Ani manevra felaketle sonuçlandı! Otoyol savaş alanına döndü Alevler bir anda tüm fabrikayı sardı!

Zambrano’nun TSJ’nin, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istediği 10 milletvekili arasında olmadığını belirten Cabello, “Hepsi (askeri kalkışma girişiminde) açıkça görüldü. Bunlar için dokunulmazlık kaldırılmasına, yargılama izni verilmesine dahi gerek yok.” değerlendirmesinde bulundu. - 3 AN milletvekili hakkında da hukuki süreç Öte yandan, TSJ daha önce hukuki süreç başlattığı 7 AN milletvekiline 3 ismi daha ekledi. Freddy Francisco Superlano Salinas, Sergio de Jesus Vergara Gonzales ve Juan Andres Mejia Szilard’ın da diğer 7 milletvekili gibi "Vatana ihanet, komplo, isyana teşvik, sivil isyana teşvik, suç işlemek için örgüt kurmak, yetki gasbı, kamuyu yasalara uymamaya teşvik etmek ve nefret suçu işlemek" gibi suçlardan yargılanması hedefleniyor. Haklarında TSJ tarafından hukuki işlem başlatılan ilk 7 milletvekili Henry Ramos Allup, Luis German Florido, Marianela Magallanes Lopez, Jose Simon Calzadilla Peraza, Andres Enrique Delgado Velazquez, Amerigo De Grazia ve Richard Jose Blanco Delgado’nun dosyaları ANC’de kısa sürede kabul edilmişti.