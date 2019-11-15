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Venezuela'da muhalif lider Guaido halkı hükümete karşı sokağa çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 12:49 | Son Güncelleme

Venezuela'da muhalif lider Guaido halkı hükümete karşı sokağa çağırdı

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, taraftarlarına ülke genelinde büyük çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre Guaido, halka Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı yarından itibaren sokağa çıkıp eylemlere devam etme çağrısı yaptı.

"Herkes sanki her şey normalmiş gibi davranmamızı istiyor ama cumartesi günü protestolar bu algıyı kıracak." ifadesini kullanan Guaido, Maduro hükümetini devirecek hedeflere ulaşmak için sokaklarda kalıcı olmak gerektiğini ve gösterilerin bir günlük olmayacağını kaydetti.

Guaido, ülkede hükümet değişikliği için bir kez daha ayağa kalkılması gerektiğini belirterek, bunu başarabilmek için daha fazla fedakarlık etmek zorunda olunduğunu vurguladı.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in arabuluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos başında Nicolas Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido sokak çağrısı Venezuela

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