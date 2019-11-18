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Venezuela'da muhalif lider Guaido müzakere masasına dönmeyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 15:24 | Son Güncelleme

Juan Guaido: - "(Müzakere süreci) 3 ay önce öldü. Onlar öldürdü, kaçtılar. Bu krize son vermeliyiz" - Guaido, yeni bir protesto dalgasının bugünden itibaren ülke genelinde başlayacağını duyurdu

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle yeniden müzakereye kapıyı kapattı.

Guaido, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, Maduro hükümetiyle Norveç'te yapılan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin soruya "(Müzakere süreci) 3 ay önce öldü. Onlar öldürdü, kaçtılar. Bu krize son vermeliyiz." yanıtını verdi.

- Yeni bir protesto dalgası

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bugünden itibaren ülke genelinde yeni bir protesto dalgası başlattığını duyurdu.

Muhalif Başkan Guaido, ülkedeki ana yollarda başlayacak protestolara yarın doktor ve hemşirelerin, çarşamba günü öğretmenlerin, perşembe günü de öğrencilerin katılacağını belirtti.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çıkmaya çağırmıştı.

Muhalifler bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda, Lopez önce Şili, ardından da İspanya büyükelçiliklerine sığınmıştı.

Norveç'in ara buluculuğunda, Venezuelalı hükümet ve muhalefet temsilcileri arasında yürütülen görüşmeler ise ağustos başında Nicolas Maduro yönetimi tarafından askıya alınmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), son yıllarda ekonomik ve siyasi buhranın yaşandığı Venezuela'yı terk edenlerin sayısının 4 milyona çıktığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Juan Guaido Nicolas Maduro Venezuela

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