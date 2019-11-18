Venezuela'da muhalif lider Guaido müzakere masasına dönmeyecek

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetiyle yeniden müzakereye kapıyı kapattı.

Guaido, başkent Caracas'ta düzenlediği basın toplantısında, Maduro hükümetiyle Norveç'te yapılan müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin soruya "(Müzakere süreci) 3 ay önce öldü. Onlar öldürdü, kaçtılar. Bu krize son vermeliyiz." yanıtını verdi.

- Yeni bir protesto dalgası

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da bugünden itibaren ülke genelinde yeni bir protesto dalgası başlattığını duyurdu.

Muhalif Başkan Guaido, ülkedeki ana yollarda başlayacak protestolara yarın doktor ve hemşirelerin, çarşamba günü öğretmenlerin, perşembe günü de öğrencilerin katılacağını belirtti.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.