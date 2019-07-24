Venezuela’da muhalif meclis Rio Paktı’nı onayladı

CARACAS (AA) - Venezuela’da muhaliflerin elindeki yetkisiz Ulusal Meclis (AN) ülkelerinin, Rio Paktı olarak bilinen uluslararası askeri savunma sözleşmesi Amerikalılar Arası Karşılıklı Yardım Antlaşmasına (TIAR) “yeniden girişini” onayladı.

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido öncülüğündeki ABD destekli muhalifler, yabancı askeri müdahelenin önünü açmak için daha önce de sık sık gündeme getirilen Rio Paktına katılımı AN bünyesinde kabul etti.

Ülke basınındaki haberlere göre, yaşanan son elektrik kesintisine bir tepki olarak başkent Caracas’taki meclis binası yerine kentin muhalif semtlerinden Las Mercedes’teki Alfredo Sadel Meydanı’nda toplanan AN vekilleri, ülkelerinin 2012 yılında ayrıldığı TIAR’a dönüşünü görüştü.

AN milletvekilleri, Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) üyesi bazı devletlerin yabancı askeri müdahale karşısında ortak hareket etmeleri için, 1947’de Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde imzalanan askeri antlaşmaya yeniden katılmayı oy birliği ile kabul etti.