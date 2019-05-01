Venezuela'da muhalifler La Carlota Hava Üssü çevresinde toplanıyor

Venezuela'da muhalifler, kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun hedef gösterdiği La Carlota Hava Üssü etrafında toplanmaya başladı.

Aylardır siyasi kriz yaşanan ve dün ABD destekli muhalefetin başarısız darbe girişimine sahne olan Venezuela'da muhalifler de iktidar destekçileri de 1 Mayıs kutlamaları için yeniden sokağa çıktı.

Muhalifler, başarısız darbe girişiminin ardından taraftarlarına video mesajla seslenen Guaido'nun isteği doğrultusunda bugün yeniden başkent Caracas'taki Hava Üssü etrafında toplanıyor.

Büyük çoğunluğu La Carlota’nın kuzeyindeki Chacao semtinde bir araya gelen muhaliflerin bir bölümü yeniden üsse doğru harekete geçerken, La Carlota'daki güvenlik güçleri göstericilere zaman zaman gazla müdahalede bulunuyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri ise kent merkezindeki O'leary Meydanı'nda toplanacak.

Öte yandan, dün yaşanan çatışmaların ardından La Carlota Hava Üssü'nün devrilmiş metal çitlerinin yanı sıra bölgede yakılmış motosikletler ve otobüs dikkati çekiyor.

Bölgede bugün de güvenlik güçleriyle göstericiler arasında büyük çaplı arbedelerin yaşanması bekleniyor. Kamu çalışanları bölgede temizlik çalışması yapıyor.

