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Venezuela’da Öğrenciler Sokaktaydı

22.11.2019 00:24 | Son Güncelleme

Venezuela’da 21 Kasım, Öğrenci Günü olarak kutlanıyor. Öğrenci gününde hem muhalif Juan Guaido yanlıları, hem de Maduro hükümetini destekleyen gruplar sokaklardaydı

Venezuela’da Öğrenciler Sokaktaydı

Venezuela’da 21 Kasım, Öğrenci Günü olarak kutlanıyor. Öğrenci gününde Caracas sokakları bir tarafta Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido’nun çağrısıyla sokağa çıkan öğrencilerin protestolarına, diğer tarafta da Maduro hükümetini destekleyenlerle çoğunluğunu askeri okul öğrencilerinin oluşturduğu grupların gösterilerine sahne oldu.

Muhalif lider Juan Guaido geçen Cumartesi günü yapılan bir eylemde, 16 Kasım’ın Venezuela muhalefeti için bir milat olduğunu ve devlet başkanı Nicolas Maduro istifa edene ve özgür seçimler yapılana kadar da sokaklarda olacaklarını söyleyerek eylemlere destek verilmesini istemiş ve 21 Kasım’da ülke çapında yapılacak olan öğrenci eylemlerine dikkat çekmişti.

Muhalif öğrencilere barikat

Muhalif öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren Venezuela Merkez Üniversitesi’nde toplanmaya başladılar. Üniversitenin çevresinde ve güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri, eylemin yapılacağı güzergaha metro seferlerinin iptal edilmesi dikkat çeken bazı detaylardı.

Eylemin önemli dipnotlarından biri, Venezuela Merkez Üniversitesi’nin sokak muhalefetini besleyen ana mevzilerden birisi olmasına rağmen, hükümete bağlı güvenlik güçlerinin yaklaşık beş yıldır öğrencilerin eylem yaparak kampüs dışına çıkmasına izin vermemiş olmasıydı. Gergin bir bekleyişin ardından öğrenciler harekete geçti.

Eylemin amacı üniversiteye yaklaşık 5 km uzaklıktaki Savunma Bakanlığı’nın ve bazı askeri kurumların olduğu Fuerte Tiuna’ya ulaşarak askerlere “üniversitelerin özerkliğine ve anayasaya saygı duymaları ve taraf değiştirmeleri için” çağrı yapmaktı. Öğrenciler beş yıl sonra kampüs dışına çıkmayı başarsa da eylemin 1. kilometresinde polis-asker barikatı tarafından durduruldu ve geçişlerine izin verilmedi.

Muhalif öğrenci liderleri hazırladıkları dilekçeyi Savunma Bakanlığı’na ve ilgili kurumlara iletmek üzere askerlere teslim ettiler.

Askeri okul öğrencileri ve hükümet destekçileri de sokakta

Öte taraftan hükümeti destekleyen öğrenciler de Eğitimden Sorumlu Devlet Başkanı Yardımcısı Aristobulo Isturiz’in ve hükümet partisinin çağrısıyla bir eylem düzenledi. Hükümet partisi taraftarlarının ve bazı devlet kurumlarının da katıldığı gösterilerde “barışı ve devrimin kazanımlarını savunmak ve yerli halklarla dayanışmak” mesajı ön plana çıktı.

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