Venezuela’da Öğrenciler Sokaktaydı

Venezuela’da 21 Kasım, Öğrenci Günü olarak kutlanıyor. Öğrenci gününde Caracas sokakları bir tarafta Ulusal Meclis Başkanı muhalif Juan Guaido’nun çağrısıyla sokağa çıkan öğrencilerin protestolarına, diğer tarafta da Maduro hükümetini destekleyenlerle çoğunluğunu askeri okul öğrencilerinin oluşturduğu grupların gösterilerine sahne oldu.

Muhalif lider Juan Guaido geçen Cumartesi günü yapılan bir eylemde, 16 Kasım’ın Venezuela muhalefeti için bir milat olduğunu ve devlet başkanı Nicolas Maduro istifa edene ve özgür seçimler yapılana kadar da sokaklarda olacaklarını söyleyerek eylemlere destek verilmesini istemiş ve 21 Kasım’da ülke çapında yapılacak olan öğrenci eylemlerine dikkat çekmişti.

Muhalif öğrencilere barikat

Muhalif öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren Venezuela Merkez Üniversitesi’nde toplanmaya başladılar. Üniversitenin çevresinde ve güzergahında alınan yoğun güvenlik önlemleri, eylemin yapılacağı güzergaha metro seferlerinin iptal edilmesi dikkat çeken bazı detaylardı.