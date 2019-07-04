HABER

Venezuela'da ölen darbe şüphelisinin otopsisinde işkence izleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 20:06 | Son Güncelleme

Son ortaya çıkarılan darbe girişimi kapsamında bir hafta sorgulanan ve çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede ölen emekli Yüzbaşı Arevalo'nun otopsi raporu Venezuela basınında paylaşıldı - Mide, bağırsaklar ve boyun bölgesinde iç kanama, birçok kaburgasında kırık tespit edilen Arevalo'nun cesedinde yapılan görsel kontrolde de çok sayıda kesik ve darbe izi görüldü

BOGOTA (AA) - Venezuela'da son ortaya çıkarılan darbe girişimi kapsamında yakalanan ve çıkarıldığı mahkeme sonrasında gönderildiği hastanede hayatını kaybeden emekli askere yapılan otopside çok sayıda işkence izine rastlandı.

Venezuela'da güvenlik güçlerince önlenen son darbe planlarına katıldığı gerekçesiyle yakalanan emekli Deniz Yüzbaşı Rafael Acosta Arevalo'nun gördüğü işkence nedeniyle hakim tarafından gönderildiği askeri hastanede hayatını kaybetmesi, gündemdeki en önemli konu olmayı sürdürüyor.

Arevalo'nun ölümünden ötürü iki askeri istihbaratçı tutuklu yargılanırken, başkent Caracas'taki en büyük askeri yerleşke Fuerte Tiuna'daki Vicente Salias Askeri Hastanesinde yapılan otopsiye ilişkin raporlar Venezuela basını tarafından yayımlandı.

Hükümete yakın medya organlarında da paylaşılan ve gördüğü kötü muameleyi açıkça ortaya koyan rapora göre, Arevalo'nun mide, bağırsaklar ve boyun bölgesinde iç kanama, birçok kaburgasında kırık tespit edildi.

Raporda, Arevalo'nun aldığı darbeler sonucu oluşan iç kanamaların akciğerlerinde pıhtı atmasına yol açtığı, bu durum nedeniyle gelişen solunum yetmezliğinden ötürü beyninde oluşan ödemin hayatını kaybetmesine yol açtığı belirtildi.

Ayrıca, cinayet masası uzmanlarının otopsiden önce yaptığı görsel kontrolde de cesedin pek çok yerinde kesikler ve darbeler tespit ettikleri bilgisi paylaşıldı.

- Arevalo 21 Haziran'da yakalanmış ve bir hafta sorgulanmış

Arevalo, Venezuela İletişim, Turizm ve Kültür’den sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez'in 26 Haziran'da önlendiğini duyurduğu darbe planına katıldığı iddiasıyla 21 Haziran'da yakalanmış ve Caracas'taki Askeri İstihbarata Karşı Koyma Merkezinde (DGCIM) sorguya alınmıştı.

Bir hafta sonra duruşmaya çıkarılan Arevalo, mahkemede konuşamayacak kadar kötü durumda olması dolayısıyla hakim tarafından Fuerte Tiuna'daki Vicente Salias Askeri Hastanesine gönderilmiş ve 29 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Arevalo'nun ölümü muhalifler ve bölgede muhalifleri destekleyen ülkelerin yanı sıra kısa süre önce Venezuela'yı ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet cephesinde de tepkiye neden olmuştu.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun talimatıyla Başsavcı Tarek William Saab tarafından açılan soruşturma kapsamında Arevalo'ya işkence ettikleri belirlenen Çavuş Estiben Zarate ile Teğmen Ascanio Antonio Tarascio gözaltına alınmış ve taksirle adam öldürmek suçundan tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

- Darbe girişimi iddiasında Arevalo

Rodriguez, basınla paylaştığı darbe planlamasında "Gonzalo" kod isimli Arevalo'nun Venezuela Merkez Bankasını (BVC) ele geçirmek, Fuerte Tiuna'daki büyük anteni devre dışı bırakmak gibi eylemlerle görevli olduğunu iddia etmişti.

Rodriguez, Venezuela istihbaratı tarafından ele geçirildiği belirtilen ve Arevalo'nun diğer darbe şüphelileri ile yaptığı görüşmelerin yer aldığı video konferans kayıtlarını paylaşmıştı.

Kayıtlarda diğer darbe şüphelileri ile planlarını paylaşan Arevalo, 3 gün yetecek mühimmata ihtiyaç duyduklarını söylüyor, dahası, Fuerte Tiuna'daki anteni etkisiz hale getirmeyle kendisinin bizzat ilgileneceğini belirtiyordu.

PARTNERGüzel tekvandocu fenomen olma yolunda!Güzel tekvandocu fenomen olma yolunda!
Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'
Seher'in gelinlik hayali gerçekleştiSeher'in gelinlik hayali gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela'daki askeri kalkışma Venezuela'daki darbe girişimi Venezuela'daki siyasi kriz

En Çok Okunan Haberler

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

'İlk'lerin Bakanı yoğun bakıma kaldırıldı

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Meclis'te HDP-İYİ Parti gerilimi! Flaş 'ittifak' açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Gönlünü Survivor Dimitra'ya mı kaptırdı? 'Türk olsa...'

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

Konda Araştırma'dan flaş 23 Haziran raporu!

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Falçatayla boğazını kesti, tecavüz etmeye çalıştı, üzerinden arabayla geçti! 'Gerekirse idam edileyim'

Son dakika: Sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin sözlü sınav sonuçları açıklandı

MEB duyurdu! Sonuçlar açıklandı

FSM'deki çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi

Bir hafta oldu! İşte İstanbulluların merakla beklediği görüntüler

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili 116 kişi hakkında işlem yapıldı

Küçükçekmece'deki olaylarla ilgili flaş gelişme!

Talha Uğurluel'in adli kontrol kararı kaldırıldı

Talha Uğurluel ile ilgili yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

Tecavüzle suçlanan profesör hakkında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.