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Venezuela’da otobüs şarampole yuvarlandı: 18 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 05:59 | Son Güncelleme

Ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletine bağlı Rosario de Perija kenti kırsalında lastiği patlayan otobüs şarampole yuvarlandı

BOGOTA (AA) - Venezuela’da lastiği patlayan bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Venezuela basınındaki haberlere göre ülkenin kuzeybatısındaki Zulia eyaletine bağlı Rosario de Perija kenti dışında seyir halindeki bir yolcu otobüsünün lastiği patladı.

Sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otobüs bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yaralı kurtulan yolculardan biri, kazanın hemen öncesinde mola verildiğini bu yüzden yolcuların büyük kısmının uyanık olduğunu aktardı. Moladan sonra harekete geçen otobüsün lastiğinin patladığını belirten yolcu, otobüsün yuvarlandığı şarampolde bir ağaca çarparak durabildiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Venezela'da trafik kazası

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