HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Venezuela’da Pandemide Dolar 40 Katına Çıktı

Venezuela’da Pandemide Dolar 40 Katına Çıktı

15.05.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur artışının doğrudan etiket fiyatlarına yansıması tüketicilere zam olarak yansıyor ve bu zamlardan en fazla etkilenen kesimlerin başında maaşını ulusal para bolivarla alan çalışanlar geliyor, çünkü kur arttıkça alım gücü azalıyor

Venezuela’da Pandemide Dolar 40 Katına Çıktı

Yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da, ilk vakanın tespit edildiği 13 Mart 2020’de 75 bin bolivar seviyesinde olan dolar kuru bugün serbest piyasada yaklaşık 3 milyon bolivardan işlem görüyor.

Ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerden dolayı pandemi öncesinde her 6 kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela, pandemiye hiperenflasyon, uluslararası ekonomik yaptırımlar, işsizlik, ayda 10 doların altında düşen asgari ücretler ve emekli maaşları, elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliği gibi sorunlar yaşarken yakalanmıştı.

Ülkede yaşanan kriz koşullarına pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların da eklenmesiyle dolar kurunun 14 ayda 40 katına çıkması hem ulusal para birimi bolivarın değersizleşmesi hem de doların gündelik alışverişlerdeki kullanım oranının artması sonucunu doğurdu.

Ürün fiyatları dolarla

Venezuela’da neredeyse petrol dışında başka bir üretim yapılmıyor. Raflardaki ürünlerin hemen hepsinin dövizle ithal edilmiş olmasından dolayı fiyatlar da dövize endeksli.

Bugün sürekli kur artışından olumsuz etkilenmek istemeyen toptancılardan, sokak satıcılarına kadar hemen her yerde dolarla ya da dolara endeksli ticaret yapılıyor.

Kur arttıkça alım gücü azalıyor

Uluslararası Para Fonu (IMF) Nisan ayı verilerine göre yıllık yüzde 5 bin 500 oranla dünyada en yüksek enflasyona sahip olan Venezuela’da, uzmanlar yaşanan enflasyonun en temel nedeni olarak önlenemeyen kur artışını gösteriyor.

Kur artışının doğrudan etiket fiyatlarına yansıması tüketicilere zam olarak yansıyor ve bu zamlardan en fazla etkilenen kesimlerin başında maaşını ulusal para bolivarla alan çalışanlar geliyor, çünkü kur arttıkça alım gücü azalıyor.

Bugün Venezuela’da maaşını bolivarla alan 2,5 milyon kamu çalışanı ve 4,5 milyon emekli bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
İsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandıİsrail'in medya binasını vurmadan önce yapılan telefon görüşmesi yayımlandı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi

En Çok Okunan Haberler

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

İsrail Gazze'de medya binasını vurdu!

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

Koronavirüs aşısı için tedarik takvimi belli oldu

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

58 kilo verdikten sonra... Deniz yatağında sere serpe!

Bir deri bir kemik! Kalça protezi iddiası

Bir deri bir kemik! Kalça protezi iddiası

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

Çok acı... Fotoğraf çekerken fark etti

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

13 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Maltepe'de 3 kişinin öldüğü çatışma! Sedat Peker detayı

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

Sağlık Bakanı Koca'dan normalleşme mesajı!

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

İlginç protesto! Otomobillerini yaktılar eve metrobüsle döndüler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.