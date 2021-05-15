Venezuela’da Pandemide Dolar 40 Katına Çıktı

Yakın tarihin en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da, ilk vakanın tespit edildiği 13 Mart 2020’de 75 bin bolivar seviyesinde olan dolar kuru bugün serbest piyasada yaklaşık 3 milyon bolivardan işlem görüyor.

Ekonomik, siyasi ve sosyal krizlerden dolayı pandemi öncesinde her 6 kişiden birinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela, pandemiye hiperenflasyon, uluslararası ekonomik yaptırımlar, işsizlik, ayda 10 doların altında düşen asgari ücretler ve emekli maaşları, elektrik kesintileri ve akaryakıt yetersizliği gibi sorunlar yaşarken yakalanmıştı.

Ülkede yaşanan kriz koşullarına pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların da eklenmesiyle dolar kurunun 14 ayda 40 katına çıkması hem ulusal para birimi bolivarın değersizleşmesi hem de doların gündelik alışverişlerdeki kullanım oranının artması sonucunu doğurdu.

Ürün fiyatları dolarla

Venezuela’da neredeyse petrol dışında başka bir üretim yapılmıyor. Raflardaki ürünlerin hemen hepsinin dövizle ithal edilmiş olmasından dolayı fiyatlar da dövize endeksli.