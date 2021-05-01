Venezuela’da Pandemide Ölen Her 4 Kişiden Biri Sağlık Personeli

Resmi rakamlara göre günlük vaka sayılarının son üç ayda üç katına çıktığı Venezuela’da yetersiz sağlık sistemi artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Ülkenin birçok eyaletinde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının tamamen kullanımda olduğu ve hastaların tedavi olmak sağlık merkezi bulmakta zorlandığı belirtiliyor.
Ülkede yaşanan diğer bir sorunsa virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık personeli sayısının yüzde 26’larda olması. Uzmanlar yaşamını yitiren sağlıkçıların diğer ülkelerdeki oranının yaklaşık yüzde 2 olduğunu bildiriyor.
Venezuela Doktorlar Birliği’nin açıkladığı verilere göre ülkedeki 2 bin 117 can kaybından en az 513’ü sağlık personeli. Bu sayı pandemide yaşamını yitiren her 4 kişiden en az birinin sağlık personeli olduğu anlamına geliyor.
VOA Türkçe’ye konuşan Hemşireler Odası Yönetim Kurulu üyesi Betty Acosta Venezuela’da sağlık personeli ölüm oranlarının diğer ülkelerin çok üzerinde olmasını öncelikle çalışanların koruyucu ekipmanlara sahip olmaması olduğunu söylüyor.
Başkent Caracas’ın en büyük devlet hastanelerinden biri olan Hospital Vargas’ta çalışan Acosta “Hastanelerde maske ve eldivenden tutun sabun ve çamaşır suyu gibi temizlik ürünlerine kadar en temel ihtiyaçlarımız bile karşılanamıyor. Örneğin bize verdikleri bir adet N-95 maske ile 5 gün idare etmemiz isteniyor. Ayrıca hastanelerin çoğunda kronik su kesintileri yaşanıyor mesela benim çalıştığım hastanede haftada en az 2 gün sular kesik, diğer bölgelerde durum çok daha kritik. Çalışma koşulları böyle olunca sağlık çalışanlarının ölüm oranları da artıyor” diyor.
“Sağlık çalışanlarının yalnızca yüzde 10’u aşılandı”
Bugüne kadar toplamda sadece 800 bin doz aşının ulaştığı Venezuela, günde 12 bin aşılama ile dünyada aşılama hızı en yavaş ülkelerden biri.
Sağlık örgütleri Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiği gibi aşıda önceliğin sağlıkçılara verilmesini talep etse de sınırlı sayıdaki aşının bazı siyasilere ve iktidar partisi üyelerine de yapılması ülkede tartışmalara yol açıyor.
Acosta bugüne kadar sağlık çalışanlarının yalnızca yüzde 10’una aşı yapıldığını, virüse yakalanan sağlık personelinin de tedavi için tamamen dolan yatakların boşalması beklemek ya da tedavi masraflarını üstlenmek zorunda kaldığını ancak kazandıkları aylık 11 dolarla bunun mümkün olmadığını belirtiyor.
Venezuela’da Corona virüsü kaynaklı can kayıplarının gizlenerek hastanelerde ölüm nedenlerinin değiştirildiğini iddia ediyor.
Son 7 yılda ekonomisi yüzde 70 küçülen Venezuela kişi başı 141 dolarlık sağlık harcamasıyla Latin Amerika’da sağlığa en az bütçe ayırabilen ülke konumunda bulunuyor.