Venezuela’da Pandemide Ölen Her 4 Kişiden Biri Sağlık Personeli

Resmi rakamlara göre günlük vaka sayılarının son üç ayda üç katına çıktığı Venezuela’da yetersiz sağlık sistemi artan talebi karşılamakta zorlanıyor. Ülkenin birçok eyaletinde hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının tamamen kullanımda olduğu ve hastaların tedavi olmak sağlık merkezi bulmakta zorlandığı belirtiliyor.

Ülkede yaşanan diğer bir sorunsa virüsle mücadelede yaşamını yitiren sağlık personeli sayısının yüzde 26’larda olması. Uzmanlar yaşamını yitiren sağlıkçıların diğer ülkelerdeki oranının yaklaşık yüzde 2 olduğunu bildiriyor.

Venezuela Doktorlar Birliği’nin açıkladığı verilere göre ülkedeki 2 bin 117 can kaybından en az 513’ü sağlık personeli. Bu sayı pandemide yaşamını yitiren her 4 kişiden en az birinin sağlık personeli olduğu anlamına geliyor.

VOA Türkçe’ye konuşan Hemşireler Odası Yönetim Kurulu üyesi Betty Acosta Venezuela’da sağlık personeli ölüm oranlarının diğer ülkelerin çok üzerinde olmasını öncelikle çalışanların koruyucu ekipmanlara sahip olmaması olduğunu söylüyor.