“Venezuela’da Pandeminin Asıl Mağduru Çocuklar”

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerden dolayı gıda, eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, krizin mağdurlarından biri de çocuklar. Uzmanlar bugün ebeveynleri yurtdışına gittiği için onlardan ayrı olan en az bir milyon çocuğun olduğunu belirtiyor.

World Vision International (WSI) adlı sivil toplum kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Venezuelalı çocukların yaşadığı yetersiz beslenme, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilikler, aile içi şiddet ve terk edilen çocuk sayılarında kayda değer artışlar yaşandığı belirtiliyor.

“2,3 milyon çocuk günde iki ya da daha az öğün yemek yiyebiliyor”

Asgari ücretin 2 doların altına düştüğü, hanelerin yüzde 73’ünün asgari gıda gereksinimlerini karşılayamadığı ve 2,3 milyon çocuğun günde en fazla iki öğün yiyebildiği kaydediliyor.

Pandemi sürecinde ekonomik sorunların artmasıyla birlikte para kazanmak zorunda kalan çocuk sayısında da artış yaşandığına dikkat çekilen araştırmada, çocuk işçiliğinin önemli oranda arttığı tespitine yer veriliyor. Araştırmaya göre çalışan çocukların yüzde 26’sı ev işlerine gidiyor, yüzde 19’u sokakta çeşitli ürünler satıyor, yüzde 28’i dilencilik yapıyor. Bu konu hakkındaki çarpıcı ayrıntılardan biri de katılımcıların, çevrelerinde çalışan çocukların yüzde 15’inin uyuşturucu sattığını belirtmesi oldu.