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“Venezuela’da Pandeminin Asıl Mağduru Çocuklar”

11.11.2020 18:07 | Son Güncelleme

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerden dolayı gıda, eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, krizin mağdurlarından biri de çocuklar

“Venezuela’da Pandeminin Asıl Mağduru Çocuklar”

Son yıllarda yaşanan ekonomik ve siyasi krizlerden dolayı gıda, eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca kişinin göç etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, krizin mağdurlarından biri de çocuklar. Uzmanlar bugün ebeveynleri yurtdışına gittiği için onlardan ayrı olan en az bir milyon çocuğun olduğunu belirtiyor.

World Vision International (WSI) adlı sivil toplum kuruluşunun yaptığı araştırmaya göre Venezuelalı çocukların yaşadığı yetersiz beslenme, çocuk işçiliği, erken yaşta evlilikler, aile içi şiddet ve terk edilen çocuk sayılarında kayda değer artışlar yaşandığı belirtiliyor.

“2,3 milyon çocuk günde iki ya da daha az öğün yemek yiyebiliyor”

Asgari ücretin 2 doların altına düştüğü, hanelerin yüzde 73’ünün asgari gıda gereksinimlerini karşılayamadığı ve 2,3 milyon çocuğun günde en fazla iki öğün yiyebildiği kaydediliyor.

Pandemi sürecinde ekonomik sorunların artmasıyla birlikte para kazanmak zorunda kalan çocuk sayısında da artış yaşandığına dikkat çekilen araştırmada, çocuk işçiliğinin önemli oranda arttığı tespitine yer veriliyor. Araştırmaya göre çalışan çocukların yüzde 26’sı ev işlerine gidiyor, yüzde 19’u sokakta çeşitli ürünler satıyor, yüzde 28’i dilencilik yapıyor. Bu konu hakkındaki çarpıcı ayrıntılardan biri de katılımcıların, çevrelerinde çalışan çocukların yüzde 15’inin uyuşturucu sattığını belirtmesi oldu.

Araştırmada altı çizilen diğer bir konu ise pandemi sürecinde boşanan çocuklu aile sayısında yaşanan artışlar. Uzmanlar boşanmaların risk altındaki çocuk sayısını arttırdığını ifade ediyor.

“Pandemiden en fazla etkilenen kesim çocuklar”

Venezuelalı çocuk hakları savunucusu Cecodap Fernando Pereira, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda, Venezuela’da pandemiden en fazla etkilenen kesimin çocuklar olduğunu söyledi.

Pereira, son yıllarda yaşanan ağır kriz koşullarına, pandeminin yarattığı ekonomik zorlukların da eklenmesiyle hane başı gelirin azaldığını ve bu yüzden çocukların da ev ekonomisine bir şekilde destek vermek zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Ülkedeki 8 milyon çocuğun yaklaşık yarısının uzaktan eğitim için gerekli donanıma ya da internet bağlantısına sahip olmadığına değinen Pereira, bu durumun çocukların eğitim sürecinden uzaklaşmasıyla sonuçlandığını, bunun da kısa ve uzun vadede onarılması zor sosyal sorunlar yaratmaya gebe olduğunu söylüyor.

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