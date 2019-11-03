Venezuela'da paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından Vaca yakalandı

BOGOTA (AA) - Venezuela'da, ülkenin Kolombiya sınırında varlık gösteren Kolombiyalı paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından biri yakalandı.

Venezuela İletişim, Turizm ve Kültürden Sorumlu Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez, her iki ülkede de aranan uyuşturucu kaçakçısı ve organize suç örgütü paramiliter grup Los Rastrojos'un elebaşlarından "Vaquita" kod adlı Argenis Vaca'nın yakalandığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu.

Rodriguez, kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido ile çekilmiş fotoğrafları eylül ayında ortaya çıkan Vaca'nın, Venezuela istihbaratının uzun çalışmaları sonucunda yakalandığını vurguladı.

Operasyonda farklı türlerde silahların yanında uyuşturucu da ele geçirildiğini açıklayan Rodriguez, Vaca'nın cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma, ve haraç gibi suçlardan her iki ülkede arandığını hatırlattı.

Rodriguez ayrıca Vaca'nın, Guaido'nun yurt dışına çıkış yasağı olmasına rağmen şubat ayında Kolombiya'ya geçmesine yardım edenlerden biri olduğunu belirtti.