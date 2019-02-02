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Venezuela'da parlamento seçimi düzenlenmesi kararı alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 22:07 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, bu yıl içerisinde yeni Kurucu Meclis için parlamento seçimlerinin düzenleneceğini açıkladı.

Maduro, Venezuela'da 2 Şubat 1999'da Hugo Chavez öncülüğünde gerçekleştirilen Bolivarcı devriminin 20. yıl dönümünde Venezuela Birleşik Sosyalist Partisince (PSUV) başkent Caracas'ta düzenlenen mitingde konuştu.

Maduro, "Bu yıl içerisinde Ulusal Kurucu Meclis için yeniden parlamento seçimleri düzenlenecek. Yeni bir Ulusal Kurucu Meclisi halk seçsin diye özgür ve garanti edilmiş bir seçim düzenleyeceğiz." dedi.

Nicolas Maduro, Kurucu Meclis'in yolsuzlukla mücadeleyi öngören bir yasa tasarısı hazırladığını da söyledi.

-Venezuela'da yaşananlar

Venezuela'da muhalefet ve iktidar yanlılarının 23 Ocak Çarşamba günü düzenlediği mitingler, ülke ve bölge açısından son derece önemli gelişmelere yol açmıştı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

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