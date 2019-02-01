HABER

Venezuela'da PDVSA işçileri ABD'yi protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 06:15 | Son Güncelleme

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo: - "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır"

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın çalışanları, ABD'nin uygulamaya koyduğu yaptırımları protesto için yürüyüş düzenledi.

Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun hesaplarını kontrol edeceğini açıkladığı PDVSA'nın işçileri, ABD'nin 28 Ocak'taki yaptırım kararlarını başkent Caracas'taki merkezlerinden devlet başkanlığı sarayı Miraflores'e kadar düzenledikleri yürüyüşle protesto etti.

Venezuela Petrol Bakanı Manuel Quevedo, yaptırımların Venezuela sağının darbe girişimine uluslararası destek bulmak karşılığında ülkenin varlıklarını teslim etme niyetinin göstergesi olduğunu söyledi.

PDVSA işçilerinde halklarını savunacak cesaretin bulunduğunu belirten Quevedo, "PDVSA ve Citgo, daima Venezuela halkının kalacaktır." dedi.

ABD, 28 Ocak'ta PDVSA'ya yaptırım kararı almış, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan Juan Guaido, aynı gün şirketin banka hesaplarının kontrolünün kendisine geçtiğini duyurmuştu.

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler! Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Saatlerce bakın ne için beklediler!
Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'
Jülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajıJülide Sarıeroğlu ve Hüseyin Sözlü’den kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
PDVSA Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Beşiktaş transfer bombasını patlattı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Fenerbahçe yeni orta sahasına imzayı attırdı!

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Bin 500 yıl sonra gün yüzüne çıkarıldı! Şehrin yanı başında...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da gecekondu yangını: 5 yavru köpek telef oldu

Dumanı gören dışarı fırladı ama... 'Kurtaramadık yazık oldu'

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Mehmet Ferden Çarıkçı atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşte yeni başdanışman

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Avrasya Tüneli trafiğe kapatıldı

Beyoğlu'nda korkutan yangın! 11 kişi böyle kurtarıldı

Beyoğlu'nda gece yarısı can pazarı!

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

31 Ocak 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

Adana'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.