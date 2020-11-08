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Venezuela’da Petrol İhracatı Sert Düşüşte

08.11.2020 23:53 | Son Güncelleme

Ekonomik yaptırımlar uygulanan Venezuela’da petrol ihracatı Ekim ayında günlük 359 bin varile kadar düşerek son 77 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu miktar, 2019’un ilk on ayındaki petrol ihracatına kıyasla yüzde 35,5 daha az

Venezuela’da Petrol İhracatı Sert Düşüşte

Ekonomik yaptırımlar uygulanan Venezuela’da petrol ihracatı Ekim ayında günlük 359 bin varile kadar düşerek son 77 yılın en düşük seviyesini gördü. Bu miktar, 2019’un ilk on ayındaki petrol ihracatına kıyasla yüzde 35,5 daha az.

Washington 2019’un başında, Venezuela’da yaşanan tartışmalı başkanlık seçimlerinden sonra ikinci kez başkanlık yemini eden Nicolas Maduro hükümeti üzerindeki baskıları arttırmak için, devletin petrol şirketi PDVSA’ya ve onunla iş yapan uluslararası şirketlere yaptırım uyguluyor.

ABD, PDVSA ile uzun vadeli anlaşmaları olan şirketlere ise Kasım ayına kadar kendilerine yeni tedarikçiler bulması için mühlet vermişti. Bu şirketler arasında Venezuela petrollerinin önemli alıcıları arasında gösterilen italyan ENI, ispanyol REPSOL ve Hint RIL şirketleri de bulunuyor.

1943 yılından bu yana en düşük petrol ihracatı yaşanan ülkede, geçtiğimiz ay ülkeden ayrılan toplam 26 petrol tankerinin üçte birinden fazlası Asya’ya giderken onu 104 bin varil petrol ihracatı ile Küba izledi.

PDVSA son dönemlerde yaptığı petrol ihracatı için gemilere petrol aktarımı için tahsis edilmiş limanları kullanmak yerine, petrol aktarımını gemiden gemiye yapıyor ve bu durum petrol ihracatının takip edilmesini zorlaştırıyor.

Ekim ayında, gemiler arası petrol aktarımı için Venezuela’nın doğusunda bulunan La Borracha adası yakınlarında yeni bir bölge açıldı.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkesi Venezuela’da, toplam ihracatın yaklaşık yüzde 90’ını petrolün oluşturması, son yılların en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan ülkede konunun önemini biraz daha arttırıyor. .

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