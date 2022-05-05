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Venezuela'da Petrol İhracatı Yüzde 28 Azaldı

05.05.2022 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela'da petrol ihracatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 28 düşerek, günlük 410 bin varil oldu. Venezuela, Nisan ayında petrol ihracatından 534 milyon dolar gelir elde etti

Venezuela'da Petrol İhracatı Yüzde 28 Azaldı

Ham petrol sevkiyatlarını izleyerek raporlayan Tankertrackers verilerine göre, Venezuela'da petrol ihracatı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 28 düşerek, günlük 410 bin varil oldu.

Bu miktarın yüzde 95'i yani yaklaşık 1 milyon 670 bin tonu Çin'e, kalan yüzde 5'i ise Küba'ya gönderildi. Interamericans Trend adlı kuruluş, Çin’den petrol karşılığı kredi çeken Venezuela’nın petrolle yaptığı geri ödeme ve Küba’ya gönderilen ücretsiz petrol de hesaba katıldığında, Venezuela’nın Nisan ayında petrol ihracatından kasasına toplam 534 milyon dolar koyduğunu bildiriyor.

Yeraltında 300 milyar varilden fazla rezervle dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip Venezuela’da, hem petrol satışına uygulanan uluslararası yaptırımlardan dolayı alıcı bulmakta yaşanan zorluklar hem de devletin elinde olan petrol şirketinin kötü yönetimi, rafinerilere gerekli yatırımın yapılmaması gibi sorunlar petrol üretimini ve satışını olumsuz etkiliyor.

2013 yılında günlük yaklaşık 3 milyon varil olan petrol üretimi, geçen yıl Venezuela Petrol Odası verilerine göre 700 bin varilin altındaydı.

Resmi olarak açıklanmayan petrol ihracatının, Ocak ayında 544 bin varil, Şubat ayında 525 bin, Mart ayında 583 bin varil olduğu bildirilmişti.

Tankertrackers verilerine göre, Nisan ayında petrol üretiminin günlük 410 bin varile düştüğü Venezuela’da bu miktar, hükümetin 2022 yılı için koyduğu günlük 830 bin varil üretim hedefinin yarısından daha az.

Ukrayna krizinin ardından dünya enerji sektöründe oluşan açığın bir kısmını karşılamaya aday olduğunu açıklayan devlet başkanı Maduro, yeterli yatırımın yapılması halinde ülkesinin petrol üretimini kısa zamanda günlük 2 milyon varile çıkarabileceğini iddia etmişti. Ancak uzmanlar petrol üretiminin gerekli finans desteği sağlanması durumunda yılsonu itibarıyla günlük 1,2 ila 1,5 milyon varil arasında olabileceğini kaydediyor. Ülkedeki petrol kullanımınınsa günlük 100 bin varil civarında olduğu bildiriliyor.

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