Venezuela’da Petrol Üretimi 77 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da günlük petrol üretimi Haziran ayında 400 bin varilin altına düşerek son 77 yılın en düşük seviyesini gördü. Ülkedeki petrol üretimi en son İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1943 yılında 353 bin varile inmişti.

2000’li yılların başında günlük petrol üretimi günlük 3 milyon varile yakın olan Venezuela’da petrol üretimi 2020’nin ilk çeyreğinde 821 bine, geçen ay ise 573 bin varile kadar düşmüştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in açıkladığı verilere göre Venezuela’da Haziran ayında günlük üretim 393 bin varile, petrol ihracatı da günlük 379 bin varile kadar düştü.

Uzmanlara göre bu düşüşün ana nedeni, ABD’nin, Nicolas Maduro hükümeti üzerindeki baskıları arttırmak için devletin petrol şirketi PDVSA’ya yönelik 2017’de başlattığı yaptırımlar. Trump hükümetinin 2019’da PDVSA’ya ve şirketle iş yapan tüm şirketlere yaptırım kararı alması, Venezuela’nın petrol ihracatının ve üretiminin düşmesine neden oldu.

Bugün çıkardığı petrolü satmakta zorlanan hükümet, satamadığı petrolü depolarında muhafaza ediyor. Ancak depoların da dolmaya yüz tutması hükümeti petrol üretimini düşürmeye zorluyor. PDVSA kayıtlarında, ülkenin en önemli petrol terminalindeki depolarda 9 milyon varil petrolün bekletildiği ve depoda sadece 800 bin varillik boş yer kaldığı ifade ediliyor.