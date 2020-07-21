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Venezuela’da Petrol Üretimi 77 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

21.07.2020 00:16 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da günlük petrol üretimi Haziran ayında son 77 yılın en düşük seviyesine indi

Venezuela’da Petrol Üretimi 77 Yılın En Düşük Seviyesine İndi

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’da günlük petrol üretimi Haziran ayında 400 bin varilin altına düşerek son 77 yılın en düşük seviyesini gördü. Ülkedeki petrol üretimi en son İkinci Dünya Savaşı sırasında, 1943 yılında 353 bin varile inmişti.

2000’li yılların başında günlük petrol üretimi günlük 3 milyon varile yakın olan Venezuela’da petrol üretimi 2020’nin ilk çeyreğinde 821 bine, geçen ay ise 573 bin varile kadar düşmüştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC’in açıkladığı verilere göre Venezuela’da Haziran ayında günlük üretim 393 bin varile, petrol ihracatı da günlük 379 bin varile kadar düştü.

Uzmanlara göre bu düşüşün ana nedeni, ABD’nin, Nicolas Maduro hükümeti üzerindeki baskıları arttırmak için devletin petrol şirketi PDVSA’ya yönelik 2017’de başlattığı yaptırımlar. Trump hükümetinin 2019’da PDVSA’ya ve şirketle iş yapan tüm şirketlere yaptırım kararı alması, Venezuela’nın petrol ihracatının ve üretiminin düşmesine neden oldu.

Bugün çıkardığı petrolü satmakta zorlanan hükümet, satamadığı petrolü depolarında muhafaza ediyor. Ancak depoların da dolmaya yüz tutması hükümeti petrol üretimini düşürmeye zorluyor. PDVSA kayıtlarında, ülkenin en önemli petrol terminalindeki depolarda 9 milyon varil petrolün bekletildiği ve depoda sadece 800 bin varillik boş yer kaldığı ifade ediliyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro, petrol üretimindeki düşüşten ABD’yi sorumlu tutsa da uzmanlar üretimdeki düşüşün yaptırımlardan çok daha önce başladığına işaret ederek, bu düşüşte rafinerilere yeterli yatırımın yapılmaması ve kötü yönetimin de etkili olduğunu söylüyor. Bunlar arasında devletin petrol şirketinin konunun ehli olmayan askerlerce yönetilmesi, rafinerilere gerekli bakımların yapılmaması ve yolsuzluklar gibi yönetimle ilgili bir dizi soruna dikkat çekiliyor.

Latin Amerika enerji politikaları uzmanı ekonomist Francisco Monaldi, 6 milyar dolarlık bir yatırımla, ülkedeki petrol üretiminin günlük 2 milyon varilin üzerine çıkabileceğini ancak bunun için en az 7 yıl gerektiğini söylüyor.

Monaldi dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi Venezuela’nın bugün dünya petrol haritasında yer almadığını ve geçmişte dünyada en fazla petrol üretimine sahip olan Venezuela’nın, bugün kendisinden 10 kat daha az petrol bulunan Arjantin’den bile daha az üretim yapabildiğini ifade ediyor.

Monaldi, Venezuela’nın petrol ihracatından elde edeceği gelirin 4 milyar doların altına düşeceğini ve bu miktarın Venezuela’nın 1970’lerde petrol üretiminden elde ettiği gelirin ancak %4’üne tekabül ettiğini belirtiyor.

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