“Venezuela'da Peynir Artık Gramla Satılıyor”

Yaklaşık 30 çeşit peynir üretilen ülkede, en fazla tüketilen peynir “queso duro” dedikleri inek sütünden yapılan sert beyaz peynir ve genelde rendelenerek tüketiliyor. Bu peynir kısa zaman öncesine kadar, zengin fakir demeden hemen her evde sabah kahvaltılarında mısır unundan yapılan tortillalardan siyah fasulyeyle ya da makarnadan çeşitli tatlılara kadar birçok tabağın vazgeçilmez bileşenlerinden biriydi.

21. yüzyılın en ağır ekonomik krizlerinden birini yaşayan Venezuela’da halkın et ve et ürünlerine erişiminin zorlaşmasıyla birlikte, son yıllarda halkın en önemli protein kaynağı olarak gösterilen peynir, aynı zamanda Venezuela mutfağında önemli bir yer işgal ediyor.

Ancak son zamanlarda peynir tüketimi de üretimi de azaldı, bunun en temel nedeniyse peynirin kilosunun 8 milyon bolivara kadar çıkması. 8 milyon bolivar Türk Lirasıyla yaklaşık 21 liraya karşılık gelse de asgari ücretin ayda 10 milyon bolivar olduğu ülkede sofralarda peynire rastlamak birçok hane için artık bir lüks.

Bir kilo peyniri nakit ödeyebilmek için dolaşımdaki en değerli banknot olan 500 bin bolivardan 16 adet kâğıt paraya ihtiyaç duyuluyor.

VOA Türkçe’ye konuşan peynir satıcısı Judith Perez “Venezuela’da peynir tüketimi her geçen gün azalıyor. Fiyatlardan dolayı çoğu kişi peynir satın alamıyor, alabilenler de her defasında daha az istiyor. Örneğin eskiden her hafta gelip 1 kilo peynir alan müşterilerimiz artık 100-200 gram istiyorlar. Artık peyniri gramla satıyoruz” diyor.

IMF kayıtlarına göre Venezuela’da 2012 yılında kişi başı gelir 11 bin 287 dolarken bugün bu oran 2 bin 400 dolara kadar geriledi; asgari ücret yüzde 99 değer kaybetti.

Geçtiğimiz yıl enflasyonun resmi verilere göre yüzde 2 bin 960 olduğu, işsizlik oranının yüzde 50,3 ve ekonomik küçülmenin yüzde 30,9 olarak hesaplandığı ülkede, son 6 yılda her 5 kişiden neredeyse biri yurtdışına göçmek zorunda kaldı.