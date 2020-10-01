Venezuela’da Peynirin Fiyatı Asgari Ücreti Aştı

Venezuela’da peynir, kısa süre öncesine kadar zengin fakir demeden her evde özellikle sabah kahvaltılarının olmazsa olmazları arasındaydı. Sabahları mısır unundan yapılan ve arepa denilen tortillaların arasına ilk konulan malzemeydi. Ancak fiyatlardaki artış birçok ailenin peynir tüketimini azaltmasına ya da hiç satın alamamasına neden oluyor.

Geçen haftalarda Türkiye’nin Venezuela’dan ithal edeceği kalemler arasında yer alacağı haberiyle gündeme gelen peynirin market fiyatı 1 milyon bolivarı aştı. Asgari ücretin 800 bin bolivar olduğu ülkede, dolardaki artış karşısında halkın alım gücünün her geçen gün azalması sofralardaki ürün miktarının ve çeşitliliğin azalmasına neden oluyor.

6 ay önce 77 bin bolivar seviyesinde olan doların, bugün yaklaşık 6 kat artarak 450 bin bandını aşması, peynir fiyatlarındaki artışın temel nedenlerinden biri. Ancal fiyat artışında başka etkenler de var.

Peynir üreticilerine göre fiyatlardaki artış ülkede yaşanan krizlerle doğrudan ilişkili. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını arttıran başlıca etkenler arasında elektrik, su, internet gibi temel servislerde yaşanan kronik kesintiler, benzin kıtlığı, peynir üretiminin son 7 yılda yıllık 171 bin tondan 81 bin tona gerilemesi bulunuyor.