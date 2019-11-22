Venezuela'da protestocu öğrenciler askeri üsse yürümeye çalıştı

KARAKAS (AA) - Venezuela'nın başkenti Karakas'ta bir grup üniversite öğrencisi kent merkezindeki askeri üsse yürüyüş düzenledi.

Venezuela Merkez Üniversitesi öğrencilerinden oluşan birkaç yüz kişilik grup, üniversite kampüsünden Ulusal Muhafızlar Komutanlığının bulunduğu askeri üsse yürümeye çalıştı.

Birkaç blok boyunca ilerleyen gruptakiler, askerlerin engellemesiyle karşılaştı.

Öğrenciler, orduya, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümeti desteklemeye son verme, "ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizden çıkış için muhalefetin mücadelesine katılma" çağrısı yaptı.

Öğrenciler komuta kademesine hitaben yazdıkları mektubu askerlere verdikten sonra dağıldı.

Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, 15 Kasım'da taraftarlarına ülke genelinde büyük çaplı gösteriler düzenleme çağrısında bulunmuş ancak çağrı halkta karşılık bulmamıştı.

- Venezuela'daki gelişmeler

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizin yanı sıra siyasi çalkantılar yaşanan Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, 23 Ocak'ta kendisini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı.