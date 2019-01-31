HABER

Venezuela'da protestoculardan orduya çağrı

31.01.2019 09:47 | Son Güncelleme

Venezuela'da düzenlenen gösterilerde, Maduro'ya verdiği desteği çekmesi için orduya çağrı yapıldı.

Muhalif lider Guaido ise orduyla gizli görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.Venezuela'da geçen hafta kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'ya destek veren binlerce kişi gösteri düzenlendi.

Caracas dâhil çeşitli kentlerde gerçekleştirilen gösterilerde, "Diktatörlüğe hayır", "Başkan Guiado" ve "Ordu, itibarını yeniden kazan" pankartları taşındı. Göstericiler orduya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verdiği desteği çekmesi için çağrı yaptı.

Caracas'taki gösteride Guaido'nun orduya gönderdiği mesaj da okundu. Muhalif lider, mesajında "Sizin aileleriniz için de taleplerde bulunan insanları vurmayın" ifadesini kullandı.

Ordu ile gizli görüşmeler

Guaido ayrıca, New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Söz konusu makalede muhalefetin "ordu ve güvenlik güçleri mensuplarıyla gizli görüşmeler yaptığını" belirten Guaido, geçiş sürecinde Venezuela ordusunun desteğinin önemli olduğunu ifade etti.

Maduro'yu görevden ayrılmaya zorlayarak bir geçiş hükümeti kurmayı, ardından da yeni devlet başkanının belirlenmesi için seçimler düzenlenmesini amaçlayan Guaido, "Hükümette değişikliğin mümkün kılınması için ordunun Sayın Maduro'dan desteğini çekmesi elzem. Ve (orduda) görevlilerin çoğunluğu, ülkenin çektiği eziyetlerin tahammül edilemez olduğu konusunda hemfikir" diye yazdı.

Trump'tan Guaido'ya destek telefonu

Guaido ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump ise muhalif lidere desteğini yineledi.

Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarihi bir şekilde başkanlığı üstlenmesinden ötürü kendisini tebrik etmek için bugün Venezuela Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido ile konuştum ve demokrasisini yeniden kazanmak için mücadele eden Venezuela'ya ABD'nin verdiği güçlü desteği sağlamlaştırdım" dedi. ABD Başkanı, "Bugün Maduro'ya karşı tüm Venezuela genelinde büyük protestolar var. Özgürlük savaşı başladı" diye ekledi.

AFP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteriFransa'da 'sarı yelekli kadınlardan' gösteri
Büyükelçilikte gizemli beyin hastalığı! Diplomatlar geri çekiliyorBüyükelçilikte gizemli beyin hastalığı! Diplomatlar geri çekiliyor
Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son haliAnoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Önce kız arkadaşını öldürdü, ardından...

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Fenerbahçe'den çifte bomba

Fenerbahçe'den çifte bomba

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

Tanrı, Trump'ın başkan olmasını istedi

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

Brezilya’daki baraj felaketi göz göre göre gelmiş

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Dünya şokta! Uçak ile helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Maduro canlı yayında duyurdu: Darbeyi bozguna uğratacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muhalif liderden 'darbe' itirafı

Muhalif liderden 'darbe' itirafı

Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

Maduro, ABD halkına seslendi: Siz Trump'tan daha büyüksünüz

Büyükelçilikte 'gizemli beyin hastalığı'! Diplomatlar geri çekiliyor

Büyükelçilikte gizemli beyin hastalığı! Diplomatlar geri çekiliyor

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Anoreksiya hastası çikolatayla hayata döndü! İşte son hali

Londra'da öldürülen Türk gencin babası: Oğlumu arkadaşları yoldan çıkarttı

İngiltere 17 yaşındaki Nedim'i konuşuyor

Reuters: Birleşik Arap Emirlikleri, Mehmet Şimşek'in telefonunu da hackledi

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.