Venezuela'da Protestolar Dinmiyor

Son altı yılda her beş kişiden birinin ülkesini terk etmesine yol açan zor yaşam koşullarına yönelik protestolar, pandemiye ve kısıtlayıcı tedbirlere rağmen devam ediyor. Ülkede yılın ilk yarısında yaklaşık 4 bin protesto düzenlendiği bildiriliyor.

Venezuela’da asgari ücretin ayda 3 doların altına düşmesi; elektrik, su, internet gibi temel hizmetlerde yaşanan kesintiler; akaryakıt darlığı ve aşıya erişimde karşılaşılan zorluklar protestolara yol açıyor.

Venezuela Sosyal Çatışma Gözlemevi (OVCS) raporlarına göre ülkede yılın ilk yarısında 3 bin 393 gösteri düzenlendi. Çoğu kendiliğinden gelişen ve barışçıl olan bu gösterilerde 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı ve 25 kişi gözaltına alındı.

Venezuela Halk Araştırmaları Merkezi Direktörü Alexander Campos, “Venezuela’da kitlesel eylemlerin sayısında bir düşüş yaşansa da protesto sayısında ciddi bir azalma olmadığını söyleyebiliriz. Gösterilerde dikkat çeken noktalardan biri protestoların yüzde 75’inin temel hak mücadelesi, yalnızca yüzde 25’inin siyasi içerikli olması. Protestoların çoğu alım gücünün iyileştirilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler. Ülkede başta sağlık çalışanları ve öğretmenler olmak üzere birçok sektör ayda 10 doları bile bulmayan maaşlarını ve kötü çalışma koşullarını protesto ediyor. Son olarak, aşıya ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sorunları gösterebiliriz. Yılın ilk yarısında beş yüzden fazla gösteri aşıya eşit erişim talebi için yapıldı. Kasım ayında yerel seçimlerin yapılacak olması önümüzdeki aylarda siyasi içerikli protestoların artmasına neden olabilir" diyor.

2015’den bu yana yaklaşık 5,5 milyon Venezuelalının yani ülkedeki her 5 kişiden birinin sosyoekonomik gerekçelerle ülkesini terk etmek zorunda kaldığı Venezuela’da, gündelik yaşamı zorlaştıran sorunlara çözüm bulunmadıkça protestolar da devam edecek gibi görünüyor.

