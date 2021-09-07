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Venezuela'da Rezervler 48 Yılın En Düşük Seviyesinde

07.09.2021 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2013'te iktidara geldiğinde ülkenin uluslararası rezervleri 21 milyar dolarken, bu miktar 31 Ağustos 2021 itibarıyla yaklaşık yüzde 70 azalarak 6 milyar 178 milyon dolara kadar düştü

Venezuela'da Rezervler 48 Yılın En Düşük Seviyesinde

Uzun süredir devam eden yüksek enflasyon, kontrol altına alınamayan kur artışı, ekonomik yaptırımlar ve siyasi istikrarsızlık gibi sorunlardan dolayı son yılların en ağır krizlerinden birinin yaşandığı Venezuela’da en fazla tartışılan konulardan biri de hükümetin ülke kaynaklarını ve ekonomiyi doğru yönetip yönetemediği.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 2013'te iktidara geldiğinde ülkenin uluslararası rezervleri 21 milyar dolarken, bu miktar 31 Ağustos 2021 itibarıyla yaklaşık yüzde 70 azalarak 6 milyar 178 milyon dolara kadar düştü.

Geçen yılın Ağustos ayına göre yüzde 4,08 azalan uluslararası rezervler, 1973’te yaşanan petrol krizinden bu yana kaydedilen en düşük meblağ olmasıyla dikkat çekiyor.

“Giderler gelirlerden fazla”

VOA Türkçe’ye konuşan Venezuela Merkez Üniversitesi’nde (UCV) para ve finansal kurumlar uzmanı, ekonomist Luis Crespo, Venezuela Merkez Bankası’nın (BCV) özerkliğini yitirmesiyle birlikte ülkedeki ekonomi yönetiminin tamamen hükümete geçtiğini ve yapılan harcamaların gelirlerden fazla olması sebebiyle ülke rezervlerinin eridiğini belirtiyor.

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip ülkesi olan Venezuela’da ana gelir kaynağı olan petrolün devlet kontrolünde olduğuna dikkat çeken ekonomist, petrol üretiminin ve gelirlerinin her yıl daha da azalmasıyla döviz girdilerinin azaldığını ayrıca yerli üretimin birçok sektörde yok olma noktasına geldiğini belirtiyor.

Hükümetin uzun yıllar boyunca dövize erişimi tamamen devlet kontrolünde tutma politikasının uluslararası rezervlerin azalmasında önemli bir paya sahip olduğunu kaydeden Crespo “Hükümetin ekonomi ve para politikaları, bütçe planlaması, bankacılık sistemi ve vergi politikasında hayata geçirilen sorunlu politikalara, ulusal ve uluslararası siyasi çatışmaların da eklenmesi ülke rezervlerinin azalmasına neden oldu” dedi.

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