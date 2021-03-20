Venezuela’da Sağlık Sistemi Çökme Noktasında

Geçen Aralık ayına kadar Latin Amerika’nın en sert karantina kuralları uygulayan ülkelerinden biri olan Venezuela’da, karantinanın kaldırılmasının ardından vaka sayılarında ve can kayıplarında yaşanan artış, ülkedeki yetersiz sağlık sistemini tehdit eden boyutlara ulaşıyor.
Ülkede geçen haftalarda virüsün daha bulaşıcı bir türü olan Brezilya varyantının tespit edilmesiyle endişe arttı. Öte yandan, ülkede, solunum cihazından eldivene birçok malzeme sıkıntısı yaşanırken, hastanelerde elektrik ve su kesintileri ve yetersiz sağlık personeli gibi sağlık sistemini zayıflatan birçok kronik sorun bulunuyor.
Başkentte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 95’i aştı
Artan vakalarla birlikte başta 5 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olan başkent Caracas ve çevresi olmak üzere hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının en az yüzde 95’inin kullanımda olduğu ve hastaların tedavi olmak için sağlık merkezi bulmakta zorlandığı bildiriliyor.
Sağlık örgütleri tarafından kamu hastanelerinde yer bulamayan hastaların çareyi özel kliniklerde aradığı ancak kliniklerde de durumun farklı olmadığı belirtiliyor. Tedaviye erişimin zorlaşmasıyla birlikte bazı özel klinikler, hastalardan 19 bin dolara kadar ücret talep ediyor.
“Sağlık hizmetleri tamamen çökme noktasına geldi”
Venezuela’daki sağlık merkezlerinin, çalışanların ve hastalıkların durumunu takip eden Sağlık Monitörü adlı sivil toplum örgütünün başkanı Mauro Zambrano, VOA Türkçe’ye sağlık sisteminin artan talebi karşılayamamasından ötürü çökme noktasına geldiğini söyledi.
Başkentte bugün itibarıyla Corona virüsü tedavisinin yapıldığı 12 hastanenin hemen hepsinde yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının tamamen kullanımda olduğunu belirten Zambrano, gelinen bu durumdan hükümeti sorumlu tutuyor.
Hastanelerde biyogüvenlik önlemlerinin alınamadığına dikkat çeken Zambrano “Sağlık merkezlerinde maske ve eldiven sayısı, ihtiyacın yarısını bile karşılamıyor. Hastanelerin çoğunda sabun, çamaşır suyu gibi temizlik ürünleri bulunmuyor, birçok hastanede elektrik ve su kesintileri yaşanıyor. Bugüne kadar 360’tan fazla sağlık çalışanı, bu yetersiz koşullardan dolayı yaşamını yitirdi. Henüz sağlık çalışanları bile aşılanamamışken, halkın geri kalanının aşılanabilmesi yakın süreçte mümkün görünmüyor” diyor.
Son 7 yılda ekonomisi yarıdan fazla küçülen ve 2017’den bu yana en az 4 haneli enflasyonun yaşandığı Venezuela, kişi başı 141 dolarlık sağlık harcamasıyla Latin Amerika’da sağlığa en az bütçe ayırabilen ülke konumunda bulunuyor.
Venezuela kayıt altına alınan resmi rakamlara göre; 148 bin vaka ve bin 500’e yakın can kaybıyla bölgede virüsten en az etkilenen ülkeler arasında olsa da, yetersiz sağlık sistemi yüzünden Haiti’yle birlikte bölgede en fazla risk taşıyan iki ülkeden biri olarak değerlendiriliyor.