Venezuela’da Sağlık Sistemi Çökme Noktasında

Geçen Aralık ayına kadar Latin Amerika’nın en sert karantina kuralları uygulayan ülkelerinden biri olan Venezuela’da, karantinanın kaldırılmasının ardından vaka sayılarında ve can kayıplarında yaşanan artış, ülkedeki yetersiz sağlık sistemini tehdit eden boyutlara ulaşıyor.

Ülkede geçen haftalarda virüsün daha bulaşıcı bir türü olan Brezilya varyantının tespit edilmesiyle endişe arttı. Öte yandan, ülkede, solunum cihazından eldivene birçok malzeme sıkıntısı yaşanırken, hastanelerde elektrik ve su kesintileri ve yetersiz sağlık personeli gibi sağlık sistemini zayıflatan birçok kronik sorun bulunuyor.

Başkentte yoğun bakım doluluk oranı yüzde 95’i aştı

Artan vakalarla birlikte başta 5 milyona yakın nüfusuyla ülkenin en kalabalık şehri olan başkent Caracas ve çevresi olmak üzere hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin ve solunum cihazlarının en az yüzde 95’inin kullanımda olduğu ve hastaların tedavi olmak için sağlık merkezi bulmakta zorlandığı bildiriliyor.

Sağlık örgütleri tarafından kamu hastanelerinde yer bulamayan hastaların çareyi özel kliniklerde aradığı ancak kliniklerde de durumun farklı olmadığı belirtiliyor. Tedaviye erişimin zorlaşmasıyla birlikte bazı özel klinikler, hastalardan 19 bin dolara kadar ücret talep ediyor.