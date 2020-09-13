Venezuela’da Salgında Ölen Her Üç Kişiden Biri Sağlık Çalışanı

Venezuela Doktorlar Federasyonu’na göre bugün ülkede pandemiden dolayı yaşamını kaybeden her üç kişiden biri sağlık çalışanı. Bu bağlamda,Venezuela Doktorlar Federasyonu’nda bir anma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe muhalif lider Juan Guaido da katıldı. Guaido, iktidardaki Maduro hükümetini devletin bütçesini sağlığa ayırmak yerine, baskı rejimini güçlendirmek için kullanmakla eleştirdi.

Guaido, “Venezuela’da pandemide hayatını kaybedenlerin yüzde 30’unu sağlık çalışanları oluşturuyor. Bu oran diğer Latin Amerika ülkelerinde yüzde 1’den daha az. Bu oran çökmüş bir sağlık sisteminin yansımasıdır. Halk bugün hastaneye gitmekten korkar hale geldi, benzin yok, ulaşım ciddi bir sorun. Ve diktatörlüğün size nasıl davranacağını kestiremiyorsunuz çünkü sizi biyoterörist olarak bile niteleyebilirler” dedi.

Sağlık personelinin yaşamını yitirmesindeki ana etken, ülkede sağlık çalışanları için yeterli koruyucu ekip ve ekipmanın bulunmaması.

Ulusal Tıp Akademisi’nden Jose Rodriguez, “Venezuela’da bulunan koruyucu ekip ve ekipmanlar tüm sağlık çalışanları için yeterli sayıda değil. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan birçok doktor, hemşire ve hastabakıcıların hepsine yetecek koruyucu ekipman bulunmaması, sağlık çalışanlarına hastalığın bulaşmasına neden oluyor” diyor.