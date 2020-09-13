Venezuela’da Salgında Ölen Her Üç Kişiden Biri Sağlık Çalışanı

Venezuela Doktorlar Federasyonu’na göre bugün ülkede pandemiden dolayı yaşamını kaybeden her üç kişiden biri sağlık çalışanı. Bu bağlamda,Venezuela Doktorlar Federasyonu’nda bir anma etkinliği düzenlendi.
Etkinliğe muhalif lider Juan Guaido da katıldı. Guaido, iktidardaki Maduro hükümetini devletin bütçesini sağlığa ayırmak yerine, baskı rejimini güçlendirmek için kullanmakla eleştirdi.
Guaido, “Venezuela’da pandemide hayatını kaybedenlerin yüzde 30’unu sağlık çalışanları oluşturuyor. Bu oran diğer Latin Amerika ülkelerinde yüzde 1’den daha az. Bu oran çökmüş bir sağlık sisteminin yansımasıdır. Halk bugün hastaneye gitmekten korkar hale geldi, benzin yok, ulaşım ciddi bir sorun. Ve diktatörlüğün size nasıl davranacağını kestiremiyorsunuz çünkü sizi biyoterörist olarak bile niteleyebilirler” dedi.
Sağlık personelinin yaşamını yitirmesindeki ana etken, ülkede sağlık çalışanları için yeterli koruyucu ekip ve ekipmanın bulunmaması.
Ulusal Tıp Akademisi’nden Jose Rodriguez, “Venezuela’da bulunan koruyucu ekip ve ekipmanlar tüm sağlık çalışanları için yeterli sayıda değil. Özellikle kamu hastanelerinde çalışan birçok doktor, hemşire ve hastabakıcıların hepsine yetecek koruyucu ekipman bulunmaması, sağlık çalışanlarına hastalığın bulaşmasına neden oluyor” diyor.
Sağlık çalışanları hem kendilerini korumak hem de tedavi sürecinde kullanmak için uluslararası dayanışmanın önemine değiniyor.
Hemşireler Odası Başkanı Ana Rosario Contreras da “Bugün burada yaklaşık 150 sağlık çalışanını anmak için bulunuyoruz. Venezuela’daki yetersiz sağlık sistemi, hem tedavi sürecinin gerektiği gibi yapılamamasına hem de sağlık çalışanlarının da işlerini yapmak için risk almalarına neden oluyor. Venezuela, Panamerikan Sağlık Örgütü’nün de belirttiği gibi pandemiyle mücadele etmek için yeterli kaynaklara sahip değil. Bu yüzden biz sağlık çalışanları artmakta olan vakalara karşı mücadele etmek için, ülkemizin dostları kardeş ülkelerden dayanışma bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
Ivan Gallego, Venezuelalı doktorların bugün kendilerini kahraman olarak görmekten çok, kurban gibi hissetiklerini söylüyor.
Gallego, “Venezuela’da özellikle kamu hastanelerinde çalışan doktorların can kaybı oranı oldukça yüksek. Bugün itibarıyla 140’dan fazla doktor öldü ve şu anda hastalıkla mücadele eden ve durumu kritik olan en az 20 doktor bulunuyor. Biz Venezuelalı doktorlar hayat kurtarmak için yapmamız gerekeni yapıyoruz ancak yaşanan can kayıplarından dolayı kendimizi bir kahraman gibi görmekten çok, kurban gibi görüyoruz” diyor.