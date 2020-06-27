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Venezuela’da Seçim Kurulu Krizi Büyüyor

27.06.2020 22:12 | Son Güncelleme

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Cuma günü yaptığı oturumda, 21 ülkenin onayı ve altı çekimser oyla, Venezuela’da iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı tarafından “hukuka aykırı bir biçimde atanan Ulusal Seçim Konseyi’ni (CNE)” tanımayacağını duyurdu

Venezuela’da Seçim Kurulu Krizi Büyüyor

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Cuma günü yaptığı oturumda, 21 ülkenin onayı ve altı çekimser oyla, Venezuela’da iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı tarafından “hukuka aykırı bir biçimde atanan Ulusal Seçim Konseyi’ni (CNE)” tanımayacağını duyurdu.

Yayınlanan beş maddelik bildiride, yasalara göre milletvekillerinin oylarıyla seçilen yüksek seçim kurulu üyelerinin iktidar tarafından atanmasının hukuka ve demokrasiye aykırı olduğu, mevcut CNE’nin ve dolayısıyla olası seçim sonuçlarının kıta ülkeleri tarafından tanınmayacağı beyan edildi.

Bildiride CNE atamalarından birkaç gün sonra ülkenin en büyük iki muhalif partisine kayyum atanması da eleştirilerek, hükümete ''siyasi partilerin işleyişine müdahale etmeme ve Ulusal Meclis’in hak ve imtiyazlarını tanıma'' çağrısında bulunuldu.

Ayrıca aralarında milletvekillerinin de bulunduğu siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden OAS, Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisi için, tarafsız bir Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Seçim Kurulu himayesinde ve uluslararası gözlemcilerin eşliğinde yapılacak adil, özgür ve güvenilir bir seçim sürecinin gerektiğini vurguladı. Venezuela’da yaşanan siyasi krizde seçim sonuçlarının güvenilirliği ve tarafsız bir seçim kurulu tartışması ülke siyasetinde önemli bir yer kaplıyor.

Seçim kurulu CNE hayati önemde

Venezuela’yı birbirini tanımayan iki devlet başkanına ve üç meclise götüren siyasi krizde, Venezuela muhalefetinin beş büyük partisinden üçünün 2018’de yapılan başkanlık seçimlerine yüksek seçim kurulunun tarafsız, seçim sisteminin güvenilir olmadığı gerekçesiyle katılmamasının önemi büyük.

2018’de yapılan seçimlere katılımın %50’nin altında kalması ve sonuçlara hile karıştığı iddiaları 2019’un başında Juan Guaido’nun kendini geçici cumhurbaşkanı atamasıyla sonuçlanmıştı. Bugün altmıştan fazla ülke, Venezuela’nın meşru cumhurbaşkanı olarak iktidardaki Nicolas Maduro’yu değil muhalif Juan Guaido’yu tanıyor.

Amerikan Devletleri Örgütü de Maduro’yu tanımıyor

Amerika kıtasındaki 35 ülkeden oluşan ve kıtadaki entegrasyon, insan hakları, demokrasi ve ortak savunma gibi ilkelerle 1948 yılında kurulan Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Venezuela’nın meşru devlet başkanı olarak iktidardaki Nicolas Maduro’yu değil, Ulusal Meclis tarafından seçilen muhalif Juan Guaido’yu tanıyor. OAS, Venezuela’daki siyasi aktörlere, ülkedeki ekonomik, sosyal ve insani sorunların barışçıl ve demokratik çözümü için çaba göstermeye devam etmeleri çağrısında bulunuyor.

Hükümetten OAS’a tepki

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza bildiriye tepki göstererek çok taraflı bir organizasyon olan OAS'ın ABD’nin çıkarlarına hizmet eden bir kuruma dönüşmesinin üzücü olduğunu ve bu organizasyonun nihai sonunun "tarihin çöplüğü" olacağını söyledi.

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