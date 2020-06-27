Venezuela’da Seçim Kurulu Krizi Büyüyor

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) Cuma günü yaptığı oturumda, 21 ülkenin onayı ve altı çekimser oyla, Venezuela’da iktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı tarafından “hukuka aykırı bir biçimde atanan Ulusal Seçim Konseyi’ni (CNE)” tanımayacağını duyurdu.

Yayınlanan beş maddelik bildiride, yasalara göre milletvekillerinin oylarıyla seçilen yüksek seçim kurulu üyelerinin iktidar tarafından atanmasının hukuka ve demokrasiye aykırı olduğu, mevcut CNE’nin ve dolayısıyla olası seçim sonuçlarının kıta ülkeleri tarafından tanınmayacağı beyan edildi.

Bildiride CNE atamalarından birkaç gün sonra ülkenin en büyük iki muhalif partisine kayyum atanması da eleştirilerek, hükümete ''siyasi partilerin işleyişine müdahale etmeme ve Ulusal Meclis’in hak ve imtiyazlarını tanıma'' çağrısında bulunuldu.

Ayrıca aralarında milletvekillerinin de bulunduğu siyasi tutukluların serbest bırakılmasını talep eden OAS, Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisi için, tarafsız bir Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Seçim Kurulu himayesinde ve uluslararası gözlemcilerin eşliğinde yapılacak adil, özgür ve güvenilir bir seçim sürecinin gerektiğini vurguladı. Venezuela’da yaşanan siyasi krizde seçim sonuçlarının güvenilirliği ve tarafsız bir seçim kurulu tartışması ülke siyasetinde önemli bir yer kaplıyor.