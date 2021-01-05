“Venezuela'da şiddet Corona'dan 11 kat Ölümcül“

Venezuela Şiddet Gözlemevi (OVV) adlı sivil toplum örgütünün yayımladığı rapora göre 2020’de şiddet sonucu 11 bin 891 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ülkede Corona virüsü kaynaklı can kayıplarının en az 11 katına denk geliyor.
OVV raporunda öldürülenlerin 4.153’ünün cinayete kurban gittiği, 4.231’inin güvenlik kuvvetleriyle yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirdiği ayrıca soruşturması devam eden 3.507 kasten öldürme vakası olduğu belirtildi.
Rapora göre öldürülenlerin yüzde 91’inin erkek, yüzde 68’i 18 ile 40 yaş aralığında. Sadece güvenlik kuvvetlerince öldürülen kişi sayısının virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin 4 katı olduğu da raporda yer alan tespitlerden.
“2020’de Latin Amerika’nın en tehlikeli ülkesi Venezuela“
Son yıllarda bölgenin en tehlikeli ülkesi olarak gösterilen Venezuela, OVV raporunda da ilk sırada yer aldı. OVV direktörü Roberto Briceño León durumu “Venezuelalılar bu yıl iki pandemiye birden maruz kaldı; Corona virüsü ve şiddet” olarak özetledi.
Leon’un Venezuela’daki şiddeti pandemi olarak açıklaması Dünya Sağlık Örgütü’nün “Bir yerde yaşayan her 100 bin kişiden 10 ve üzerinin ölümüne neden olan durum bir pandemi olarak kabul edilebilir” tanımına dayanıyor.
Araştırma Dominik Cumhuriyeti dışındaki bütün Latin Amerika ülkelerinde şiddet sonucu ölüm oranının, eşik değeri olarak kabul edilen 10 ölümün üzerinde olduğunu gösteriyor.
Dünyanın en tehlikeli şehirleri Latin Amerika’da
Latin Amerika dünyanın en tehlikeli bölgesi olarak değerlendiriliyor. Meksika merkezli Güvenlik, Adalet ve Barış adlı sivil toplum örgütünün geçen yıl yaptığı araştırma, dünyanın en tehlikeli 50 şehrinden 42’sinin Latin Amerika’da bulunduğunu ortaya koymuştu.
Son 20 yılda şiddet olaylarında 2,5 milyon kişinin yaşamını yitirdiği bölgede, bu durumun temel sebepleri arasında gelir eşitsizliği, işsizlik, eğitimdeki kalitesizlik, devlet otoritesinin zayıflığı, yargının işleyişindeki sorunlar, anlaşmazlıkları şiddetle çözme kültürü, çarpık kentleşme ve organize suç örgütlerinde artış gibi sorunlar gösteriliyor.
Rapor pandemi sürecinde bölgenin iki devi Brezilya ve Meksika’da kısmi artışlar yaşansa da Kolombiya, Honduras, El Salvador ve Dominik Cumhuriyeti gibi Latin Amerika ülkelerinde şiddete dayalı ölümlerde kayda değer bir azalma tespit edildiğini gösteriyor. Araştırma ölümle sonuçlanan şiddet vakalarının kamusal alanlarda azalırken, özel mülklerde ve evlerde arttığını ortaya koyuyor.
Araştırmada şiddete bağlı ölüm oranlarında Kolombiya’nın, her 100 bin kişide 23,3 ile son 46 yılın en düşük seviyesine ulaşması, El Salvador’da yüzde 62’lik rekor bir düşüş yaşanması, Orta Amerika’nın tehlikeli ülkelerinden olan Honduras’ta ölüm oranının 38’e, Dominik Cumhuriyeti’nde ise 8,5’e düşmesi dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.
Rapor Latin Amerika’nın birçok ülkesinde olduğu gibi Venezuela’da da şiddetin yapısal ve çapraşık bir sorun olduğunu, pandemiyle birlikte daha da ağırlaşan kriz koşullarının hayatta kalmayı ve birlikte yaşamı zorlaştırdığını, ülkede yaşanan yüksek ölüm oranlarının ve haftada 22’ye çıkan intihar vakalarının da bunun bir göstergesi olduğunu belirtiyor.