“Venezuela'da şiddet Corona'dan 11 kat Ölümcül“

Venezuela Şiddet Gözlemevi (OVV) adlı sivil toplum örgütünün yayımladığı rapora göre 2020’de şiddet sonucu 11 bin 891 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı, ülkede Corona virüsü kaynaklı can kayıplarının en az 11 katına denk geliyor.

OVV raporunda öldürülenlerin 4.153’ünün cinayete kurban gittiği, 4.231’inin güvenlik kuvvetleriyle yaşanan çatışmalarda yaşamını yitirdiği ayrıca soruşturması devam eden 3.507 kasten öldürme vakası olduğu belirtildi.

Rapora göre öldürülenlerin yüzde 91’inin erkek, yüzde 68’i 18 ile 40 yaş aralığında. Sadece güvenlik kuvvetlerince öldürülen kişi sayısının virüsten dolayı yaşamını yitirenlerin 4 katı olduğu da raporda yer alan tespitlerden.

“​2020’de Latin Amerika’nın en tehlikeli ülkesi Venezuela“​

Son yıllarda bölgenin en tehlikeli ülkesi olarak gösterilen Venezuela, OVV raporunda da ilk sırada yer aldı. OVV direktörü Roberto Briceño León durumu “Venezuelalılar bu yıl iki pandemiye birden maruz kaldı; Corona virüsü ve şiddet” olarak özetledi.

Leon’un Venezuela’daki şiddeti pandemi olarak açıklaması Dünya Sağlık Örgütü’nün “Bir yerde yaşayan her 100 bin kişiden 10 ve üzerinin ölümüne neden olan durum bir pandemi olarak kabul edilebilir” tanımına dayanıyor.