Venezuela’da Silahla İşlenen Cinayetler Artıyor

Venezuela, 16 aydır yürürlükte olan karantina koşulları, akaryakıt kıtlığından kaynaklı ulaşımda yaşanan zorluklar, güvenlik güçlerinin sokakta artan kontrolu ve yoğun göç gibi etkenlere rağmen, şiddete bağlı ölüm oranlarının en yüksek olduğu birkaç ülkeden biri olmasıyla dikkat çekiyor.

Monitor de Victimas adlı sivil toplum örgütünün verilerine göre geçen yıl şiddete bağlı nedenlerden dolayı 11 bin 891 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakam ülkede saatte en az bir cinayet işlendiği ya da her 100 bin Venezuelalı'dan en az 45’inin cinayete kurban gittiği anlamına geliyor.

Venezuela'daki cinayet oranı Türkiye'nin 19 katı

Venezuela’daki cinayet oranı, Umut Vakfı’nın Türkiye Cinayet Raporu’na göre geçen yıl ateşli silahlarla 2 bin 40 kişinin öldürüldüğü Türkiye’nin yaklaşık 19 katına denk düşüyor.

Yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı ve dünyanın en tehlikeli şehirleri arasında yer alan başkent Caracas’taki cinayet oranıysa 52,82 ile ülke ortalamasından daha yüksek. Nüfusu İstanbul’un beşte biri olmasına rağmen, İstanbul’daki cinayet sayısından yüzde 35,8 daha fazla cinayet işlenen Caracas’ta geçen yıl ayda yaklaşık 50 cinayet işlendi.

Şiddete bağlı ölüm oranlarının başkentte oldukça yüksek olmasının nedenleri arasında, halkın yaklaşık yüzde 60’ının yaşadığı gecekondu bölgelerinde faaliyet gösteren ve uyuşturucudan silah ticaretine kadar her türlü yasadışı faaliyetleri yürüten suç çetelerin ile güvenlik güçleri eliyle yaşanan ölümler gösteriliyor.

Bazı sivil toplum örgütleri Caracas'ta kayıt altına alınan her üç cinayetten birinin kolluk kuvvetleri tarafından işlendiğini bildiriyor.

“Yargısız infaz sayısı adeta bir katliamı andırıyor”

Venezuela’da birçok sivil toplum örgütü, bazı üst düzey hükümet yetkililerinin ve valilerin korumasında bulunan emniyet mensuplarına, hukuka aykırı eylemlerinden dolayı herhangi bir soruşturma açılmamasının asker ve polislere fiiliyatta tam bir dokunulmazlık sağladığını ve bu durumun da yargısız infazları arttırdığını bildiriyor.

Ülkedeki en bilinen insan hakları örgütlerinden olan PROVEA’nın araştırma koordinatörü Marino Alvarado, VOA Türkçe’ye verdiği röportajda, geçen yıl asker ve polis eliyle 2 bin 853 kişinin öldürüldüğünü ve yargısız infazların fiiliyatta bir devlet politikasına dönüştüğünü söyledi.

Güvenlik güçlerinin örneğin bir eve baskın yapıp şüpheliyi gözaltına almak yerine doğrudan ateş ettiğini söyleyen Alvarado, bu yılın ilk altı ayındaki yargısız infaz sayısının 825 olduğunu belirtiyor.

Her iki infazdan birinde güvenlik kuvvetlerinin ortaya sahte deliller koyarak suçu örtbas ettiğini söyleyen Alvarado, “Bazı infazlar özellikle maktul ailelerinin gözü önünde yapılıyor ve sonrasında evdeki bazı değerli eşyalar bizzat güvenlik güçlerince ganimet gibi paylaşılıyor. Tanıkların durumu savcılığa bildirmesi durumunda da geri dönerek onları da öldürmekle tehdit ediyorlar” diyor.

Venezuela’da şiddet yapısal bir sorun

Ülkedeki şiddet sorununun yapısal bir sorun olduğunu belirten Alvarado, “Ekonomik krizden eğitime erişime, hükümetin şiddeti şiddetle yok etmeye çalışan demir yumruk uygulamalarından suçun ve çetelerin gündelik yaşamda kendine yer edinmiş olmasına kadar birçok faktör toplumsal şiddetin nedenleri arasında yer alıyor” diyor.

Şiddetin sadece kişilerin yaşam ve mülkiyet haklarını tehdit etmekle kalmadığına dikkat çeken araştırmacı, “Birçok kişi sokaktaki şiddetten dolayı evini yok pahasına satıp taşınıyor ya da göç ediyor. Şiddetin yarattığı kaygı ve korku iklimi kişilerarası ilişkilerde ve yaşam tarzlarında belirleyici bir hale geldi. İnsanlar sokağa çıkmaya korkar hale geldi” diye konuştu

