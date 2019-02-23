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Venezuela'da Simon Bolivar Köprüsü'nde arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 22:49 | Son Güncelleme

İnsani yardım malzemelerini ülkeye sokmaya çalışan muhaliflerle güvenlik güçleri arasında arbede çıktı

CUCUTA (AA) - Venezuela'da insani yardım malzemelerini ülkeye sokmaya çalışan muhaliflerle güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı.

Venezuela ile Kolombiya'yı birbirine bağlayan Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nde, insani yardım malzemelerini ülkeye sokmaya çalışan göstericiler, hükümet yanlılarına ve güvenlik güçlerine taş attı. Güvenlik güçleri ise muhaliflere göz yaşartıcı bomba ve havaya ateş açarak karşılık verdi.

Arbede sırasında bir muhalefet yanlısı hafif yaralandı.

Henüz Simon Bolivar Köprüsü'nü geçemeyen muhalifler, ülkeye 5 kamyon insani yardım malzemesi girdiğini iddia etti.

- Venezuela krizi

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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Venezuela'da muhaliflerle güvenlik güçleri arasında çatışma

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