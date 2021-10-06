Venezuela’da Sınır Eyaletlerinde Cinayetler Artıyor

Venezuela’da sınır eyaletlerindeki şiddet sorunu pandemiye rağmen devam ediyor. FundaRedes adlı insan hakları örgütünün yaptığı araştırmaya göre, bu yılın ilk 9 ayında Venezuela’nın sadece sınır eyaletlerinde 742 cinayet işlendi, 248 kişi hakkında kayıp duyurusunda bulunuldu ve 260 silahlı çatışma kayıtlara geçti.

VOA Türkçe’ye konuşan FundaRedes’in koordinatörlerinden Clara Ramirez, sınır eyaletlerinde yoğunlaşan suç çetelerinin kaçakçılıktan yasadışı maden işletmeye; zorla çalıştırmaktan genç kızların seks kölesi olarak kullanılmasına bir dizi faaliyette bulunduğunu, devlet otoritesinin ve kanunun işlemediği yerde de şiddetin ve ölümlerin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.

En tehlikeli eyalet Bolivar

En fazla ölümün yaşandığı eyaletin Brezilya sınırında yer alan ve kaçak altın, elmas gibi değerli madenlerin silahlı suç örgütleri tarafından işletildiği Bolivar eyaleti olduğunu belirten Ramirez, “Birçok çete pastadan pay almak için Bolivar eyaletine göçerken eyalettekiler de payını artırmak ya da korumak istiyor. Hepsi de silahlı olan bu gruplar arasındaki güç çatışması da şiddete ve cinayetlere neden oluyor” diyor.

Bolivar eyaletindeki şiddetten en fazla etkilenen grubun bölgede yaşayan yerliler olduğuna dikkat çeken Ramirez, yerlilerin suç örgütlerinin güdümüne girmek ya da göç etmek dışında bir tercih hakları bulunmadığını söylüyor. Yerlilerin zorla çalıştırılmaktan kız çocuklarının ve kadınların seks kölesi olarak kullanılmalarına kadar bölgede insanlık dışı birçok hak ihlalinin yaşandığı bildiriliyor.

Zulia’da silahlı çeteler artıyor

Rapora göre Kolombiya sınırında ve Venezuela’nın en kalabalık eyaleti olan Zulia eyaletinde suç çetelerinde yaşanan artışa bağlı olarak bu yılın ilk 9 ayında fidye için adam kaçırma, şantaj ve özel mülkün gasp edilmesi eylemlerinde de artış görülüyor.

Ramirez, Zulia eyaletinde ayrıca Kolombiya menşeili silahlı grupların artık şehirlere kadar indiğini ve şehirlerde iş yapmasının şiddet sarmalını artırdığını belirtiyor.

Zulia eyaleti ayrıca Kolombiya ile Venezuela arasındaki uyuşturucu trafiğindeki ve kaçakçılıkta önemli noktalardan biri olmasıyla önem taşıyor.

Kolombiya’ye kaçak geçiş daha çok Tachira’dan

Kolombiya’ya kaçak ürün ve insan taşımacılığının en önemli merkezlerden biri olan Tachira eyaleti hem bir ticaret merkezi hem de sınırın iki tarafındaki birçok kişinin hemen her gün komşu ülkeye gidip geldiği bir dinamiğe sahip.

Örneğin Venezuela’da oturan ama Kolombiya’da her gün okuluna giden çok sayıda çocuk bulunuyor ya da birçok Venezuelalı hastaneye gitmek için günübirlik Kolombiya’ya gidiyor.

Pandemide sınırların kapanmasıyla yasadışı geçişler, kişilerin suç örgütleriyle ilişkiye girmesine neden oluyor. Tachira’nın ayrıca uyuşturucu rotasında önemli duraklardan biri olması suç örgütlerinin eyalete olan ilgisini artıyor.

FundaRedes koordinatörü, ülkede yaşanan şiddet ve cinayet sayılarının yüksek olmasında suça bulaşmış ya da doğrudan organize suç örgütü üyesi güvenlik güçlerinin de rolü bulunduğunu ve çoğu Apure eyaletinde yaşanan kayıpların da bu durumla ilgisi olduğunu söylüyor. Venezuela dünyanın en tehlikeli ülkeleri sıralamasında ilk sıralarda yer alıyor

