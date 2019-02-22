Venezuela’da sınıra giden muhalif milletvekillerinin otobüslerine saldırı

Kolombiya’nın Cucuta kentinde gerçekleştirilecek Venezuela’ya Yardım Konseri öncesi, muhalif Ulusal Meclisi milletvekillerini bölgeye taşıyan konvoy saldırıya uğradı. Olayda sürücü ağır yaralandı.

Kolombiya’dan gelen insani yardımı almak için örgütlendikleri San Cristbal kentine giden Venezuela Ulusal Meclis milletvekillerini taşıyan konvoy saldırıya uğradı. Otobüslerden birinin şoförü yaralandı. Saldırı Ulusal Meclis üyeleri tarafından twitter hesabından paylaşıldı. Fotoğraflarda milletvekillerinin taşındığı otobüslerden birine atılan taşlar dikkat çekti. Milletvekili Mariela Magallanes, twitterda yayınlanan videoda, "Biz burada olanları kınıyoruz. Sadece bize saldırdılar. Kim olduklarını bilmiyoruz ama amaçlarının sınırlara ulaşmamızı engelleme olduğunu biliyoruz. Ancak insani yardımın gelmesini engelleyemeyecekler" dedi.

Ulusal muhafızlar yollarını kesti

Devlet Başkan Nicolas Maduro’ya bağlı Venezuela Ulusal Muhafızları, insani yardım malzemelerinin ülkeye sokulmasına yardımcı olmak için Kolombiya sınırına giden muhalefet milletvekillerinin yolunu kesti. Vekillerin içinde bulunduğu otobüsler iki kez durduruldu. İki taraf arasında sert tartışmalar yaşandı. Milletvekilleri daha sonra yollarına devam edebildi.

Öte yandan, kendisini geçici devlet başkanı ilan Juan Guaido, dün Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Brezilya ile kara sınırını kapatması ve Aruba, Curacao ve Bonaire ile deniz yolu sınırını kapattığını açıklamasına rağmen bu ülkelerle diplomatik ilişkilerin sürdürmesini emretti.

