‘‘Venezuela’da Sistematik İnsan Hakları İhlalleri Yapılıyor’’

Birleşmiş Milletler, Venezuela’da Nicolas Maduro hükümetinin cinayet ve işkencenin de dahil olduğu sistematik insan hakları ihlalleri yaptığı hükmüne vardı.
BM denetçileri hazırladıkları raporda, Maduro ile birlikte içişleri ve savunma bakanlarının da muhaliflere karşı bu suçların işlenmesi talimatını verdiklerine inandıklarını bildirdi.
BM’nin Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştıran heyetinden Francisco Cox, Maduro’nun Ulusal İstihbarat Dairesi SEBIN’in başkanına hukuki gerekçesi olmaksızın muhaliflerini gözaltına alma talimatı verdiğini gösteren istihbarata ulaştıklarını bildirdi.
Venezuela İstihbarat Bakanlığı ise Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine karşılık vermedi. Rapor kurbanlar, tanıklar, eski yetkililer ve avukatlarla yapılan 270 kadar mülakatın ve incelenen gizli belgelerin ardından hazırlandı.
Mülakat yapılan kişiler arasında Ulusal İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı General Christopher Figuera da var.
Panelde, Venezuela’da güvenlik güçleri ve devlet unsurları tarafından yapılan kanunsuz infazların cezasız kaldığı ve ülkede hukukun üstünlüğüyle demokratik kurumların çöktüğü belirtildi.
Raporda ulusal yargı kurumlarının ve Uluslararası Adalet Divanı’nın Venezuela’ya yönelik soruşturma yürütmeyi değerlendirmesi gerektiği kaydedildi. Adalet Divanı 2018 yılında Venezuela’yla ilgili ilk incelemesini başlatmıştı.
BM denetçileri, kurbanlar tarafından kimlikleri tespit edilen SEBIN’den 20 yetkilinin ve askeri istihbarat dairesi DGCIM’den 25 yetkilinin isimlerini soruşturma kapsamında bu kurumlarla paylaşabileceğini bildirdi.
Panel başkanı Martha Valinas, ‘‘Venezuelalı yetkililer ve güvenlik güçleri 2014’ten bu yana ciddi insan hakları ihlalleri planlıyor ve uyguluyor. Bunlar arasında insanlığa karşı suç olarak değerlendirilen keyfi cinayetler ve işkencenin sistematik biçimde kullanılması var’’ dedi.
BM denetçileri, ordu ve polis teşkilatı içinde yetkililerin hukuk dışı cinayetler işledikleri sonucuna vardı ve hükümete polisin özel aksiyon kuvvetler olarak bilinen alt birimini feshetmesi çağrısı yaptı.
Raporda, istihbarat dairelerinin kurbanlar hakkında deliller uydurduğuna inanmak için meşru zemin olduğu belirtildi ve istihbarat kurumlarının üyelerinin tutuklulara işkence yaptıkları kaydedildi. Bu kişiler arasında muhalif meclis üyesi Fernando Alban’ın da olduğu belirtildi. Alban’ın 2018’de intihar ettiği açıklanmıştı. Partisiyse Alban’ın öldürüldüğü görüşünde.
BM uzmanları, Venezuela donanma komutanlarından Rafael Acosta’nın da askeri istihbarat dairesi DGCIM tarafından gözaltında işkence nedeniyle hayatını kaybettiğini sandıklarını söyledi.
Panel İnsan Hakları Konseyi tarafından 2014’ten bu yana yapılan ihlalleri inceliyor. Panel üyelerinin Venezuela’ya girmesineyse izin verilmemişti.
Venezuela’da yaşanan siyasi, ekonomik ve insani kriz nedeniyle beş milyon kişi yani nüfusun neredeyse altıda biri ülkeden kaçtı.
Venezuela’nın BM Büyükelçisi Jorge Valero ise panele yaptığı açıklamada, Venezuela hükümetinin BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet ile özellikle hapishanelerin ziyaret edilmesini kolaylaştırma konusunda temas halinde olduğunu bildirdi.
ABD, birçok ülkeyle birlikte muhalif siyasetçi Juan Guaido’yu Venezuela’nın meşru geçici devlet başkanı olarak tanıyor.
Raporda güvenlik güçlerinin 2018’deki seçimlerin ardından yapılan protesto gösterilerinde öldürme amacıyla güç kullandığı sonucuna da vardı.