‘‘Venezuela’da Sistematik İnsan Hakları İhlalleri Yapılıyor’’

Birleşmiş Milletler, Venezuela’da Nicolas Maduro hükümetinin cinayet ve işkencenin de dahil olduğu sistematik insan hakları ihlalleri yaptığı hükmüne vardı.

BM denetçileri hazırladıkları raporda, Maduro ile birlikte içişleri ve savunma bakanlarının da muhaliflere karşı bu suçların işlenmesi talimatını verdiklerine inandıklarını bildirdi.

BM’nin Venezuela’daki insan hakları ihlallerini araştıran heyetinden Francisco Cox, Maduro’nun Ulusal İstihbarat Dairesi SEBIN’in başkanına hukuki gerekçesi olmaksızın muhaliflerini gözaltına alma talimatı verdiğini gösteren istihbarata ulaştıklarını bildirdi.

Venezuela İstihbarat Bakanlığı ise Reuters haber ajansının konuyla ilgili yorum talebine karşılık vermedi. Rapor kurbanlar, tanıklar, eski yetkililer ve avukatlarla yapılan 270 kadar mülakatın ve incelenen gizli belgelerin ardından hazırlandı.

Mülakat yapılan kişiler arasında Ulusal İstihbarat Dairesi’nin eski başkanı General Christopher Figuera da var.

Panelde, Venezuela’da güvenlik güçleri ve devlet unsurları tarafından yapılan kanunsuz infazların cezasız kaldığı ve ülkede hukukun üstünlüğüyle demokratik kurumların çöktüğü belirtildi.