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Venezuela’da Son Durum: Yağma Korku ve Darbe İddiaları

13.03.2019 09:38 | Son Güncelleme

Venezuela'nın başkenti Caracas’ta yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir ülkedeki uzun elektrik kesintilerinin yaşamı felç ettiğini ve ülkenin 200 yıllık tarihinin en zor ve karanlık günlerinin yaşandığını aktarıyor

Venezuela’da Son Durum: Yağma Korku ve Darbe İddiaları

Venezuela’da giderek derinleşen siyasi ve ekonomik krizin son halkası geçen hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünde devam eden elektrik kesintileri olmuştu. VOA Türkçe’ye konuşan ve 10 yıldır başkent Caracas’ta yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir ülkedeki uzun elektrik kesintilerinin yaşamı felç ettiğini ve ülkenin 200 yıllık tarihinin en zor ve karanlık günlerinin yaşandığını aktarıyor.

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir, ülkenin sadece yüzde 70’ine elektrik verilebildiğini söyledi. Özdemir, kesintilerin ilk kurbanlarının hastanelerde cihaza bağlı hastalar olduğuna dikkat çekti. Juan Guaido önderliğindeki muhalefet, 21 kişinin ölümüyle sonuçlanan kesintilerle ilgili, gerekli altyapı yatırımı yapmamakla suçladıkları Nicolas Maduro hükümetini sorumlu tutuyor.

“Maduro’ya yönelik darbe girişimi iddiaları”

Devlet Başkanı Maduro ise elektrik kesintilerinin “ABD kaynaklı bir sabotaj” olduğunu iddia ediyor. Maduro yönetimi, üç ayaklı olduğunu iddia ettiği sabotajların “Fiziki, siber ve elektromanyetik” olduğunu savunuyor. Ancak Mustafa Özdemir’in izlenimleri sokaktaki vatandaşın bu teze inanmadığı yönünde. Özdemir’in aktardığına göre, Maduro’ya yönelik darbe girişiminin koşullarının arandığı iddiaları da sokakta konuşulan konular arasında yer alıyor.

Bir tarafta “ABD gelsin işgal başlasın”, diğer tarafta “onları uyutmayacağız” diyenler

Mustafa Özdemir, azınlıkta da olsa, sağ muhalefetin yüzde 20’si olarak nitelediği kesimin “Artık ABD gelsin, işgal gerçekleşecekse gerçekleşsin ve bizi bu hükümetten kurtarsın” dediklerini, Maduro’yu destekleyenlerin de “Eğer bize hayal kurmayı reva görmezlerse biz de onları uyutmayacağız” diyerek bu konudaki kararlılıklarının ve Venezuela’da hiçbir şeyin kolay sonlanmayacağının altını çizdiklerini aktardı.

Venezuela’daki evlerin su ihtiyacının her binadaki depolardan sağlandığını hatırlatan Özdemir, elektrik olmadan bu su depolarının da devre dışı kaldığını, dolayısıyla su sıkıntısı da yaşandığını belirtti.

Cep telefonları çalışmadı radyolar devreye girdi

Ülkede üç büyük GSM operatörününün dört gün boyunca hizmet dışı kaldığını da belirten Özdemir, insanların radyo dinleyerek olan bitenden haberdar olmaya çalıştıklarını anlattı.

Özdemir, elektrik kesintisi nedeniyle birçok benzin istasyonunun devre dışı kaldığını, jeneratörle hizmet verebilen benzin istasyonları önünde uzun kuyruklar oluştuğunu aktardı. Bu durumdan faydalanmak isteyen bazı toplu ulaşım aracı sahiplerinin normalin çok üzerinde ücretler talep ettiğini de belirtti.

Yağma ve hırsızlık olayları tedirgin ediyor

Elektrik kesintilerinin hala ülkenin büyük bölümünde devam ettiğini söyleyen gazeteci Mustafa Özdemir hiper enflasyonun yarattığı ciddi nakit sıkıntısına da dikkat çekti.

Elektrik kesintilerinin Latin Amerika’nın suç oranı hali hazırda yüksek ülkelerinden Venezuela’da, halkı daha da tedirgin ettiğini vurgulayan Özdemir, geceleri sokağa kimsenin çıkmadığını, bazı bölgelerden yağma ve hırsızlık haberleri geldiğini aktardı. Özdemir, büyük bir alışveriş merkezinin yağmalandığı haberlerine de dikkat çekti.

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