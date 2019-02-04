Venezuela'da talepler farklı, hedef aynı

İç savaş ya da askeri müdahale söylentilerinin dahi korku ya da umutla karşılandığı bir ayrışma içindeki Venezuela'da iktidar da muhalefet de cumartesi düzenledikleri son büyük mitingleri, yeniden büyük mitingler ve gösteriler düzenleyeceklerini duyurarak sona erdirdi.

"İnsani yardım" getirmek, devlet başkanını istifaya zorlamak, seçimlerin yeniden yapılmasını sağlamak gibi birçok motivasyonla sık sık sokağa inen muhalefete iktidarın da aynı yöntemle büyük mitingler düzenleyerek yanıt verdiği ülkede politik buhran bir türlü aşılamıyor.

Venezuela, bölge ülkelerinin de desteğini alan ABD yönetiminin askeri tehditleri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini tanımayan muhalefetin kendi geçici devlet başkanını ilan etmesi ve sokak protestoları arasında tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşıyor.

LOKMAN İLHAN - Tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da binlerce kişi farklı taleplerle sokağa inse de ekonomik ve siyasi zorlukların aşılması ortak hedefini taşıyor.

AA muhabiri, 23 Ocak'tan bu yana baş döndüren siyasi gelişmelerin yaşandığı ülkede hem iktidar hem de muhalefetten Venezuelalılara ülkede neler olduğunu, taleplerini, askeri müdahale ya da bir iç savaşa ihtimal verip vermediklerini ve ekonomik yaptırımları sordu.

- İktidar destekçileri

İktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) taraftarı Angel Viyen, ABD ya da diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen askeri müdahale tehditlerini reddettiklerini vurguladı.

"Askeri müdahaleden korkumuz yok. Çünkü Venezuela öncelikle Tanrı'nın koruması altındadır." diyen Viyen, diyalog ve sükunet için umut taşıdıklarını belirtti ve muhalefeti tüm ülkenin yararına bir müzakereye çağırdı.

"Venezuela, emperyalizmin tıpkı petrolü için işgal ettiği diğer ülkeler gibi her zaman tehdit ettiği bir ülke oldu." değerlendirmesinde bulunan Henry Medorfe ise Venezuela'da bir insani krizin olmadığını söyledi.

Medorfe gibi Venezuela'da bir insani krizin varlığını reddeden Roselena Gil ise "Varsa da ABD yaptırımları yüzünden vardır." diye konuştu.