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Venezuela'da Taraflar Norveç'in Arabuluculuğunda Biraraya Geliyor

08.07.2019 10:29 | Son Güncelleme

Venezuela muhalefeti, Norveç’in arabuluculuğunda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun temsilcisiyle biraraya gelecek. Görüşme devam eden siyasi krizi sona erdirmek kapsamında Barbados’ta yapılacak

Venezuela'da Taraflar Norveç'in Arabuluculuğunda Biraraya Geliyor

Venezuela muhalefeti, Norveç’in arabuluculuğunda, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun temsilcisiyle biraraya gelecek. Görüşme devam eden siyasi krizi sona erdirmek kapsamında Barbados’ta yapılacak.

Muhalefet lideri ve 50’den fazla ülke tarafından Venezuela’nın devlet başkanı olarak tanınan Juan Guadio’ysa görüşmelerin kalıcı bir çözüm için yapıldığını ve Maduro yönetiminin bunu zaman kazanmak için kullanamayacağını söyledi.

Guaido’nun ofisinden yapılan açıklamada “Venezuela halkı, müttefiklerimiz ve dünya demokrasileri, krizin atlatılması ve yapıcı bir geleceğin inşası için tamamen özgür ve şeffaf bir seçim sürecinin gerçekleşmesi gerektiği fikrinde” ifadeleri kullanıldı.

Norveç tarafından yapılan açıklamada da söz konusu görüşmenin bu hafta yapılacağı duyuruldu.

Venezuela Enformasyon Bakanı Jorge Rodriquez de Twitter hesabından Norveç hükümetinin açıklamasını paylaştı ama herhangi bir yorumda bulunmadı.

Daha önce de taraflar arasında yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı. Her ne kadar uluslararası desteğe sahip olsa muhalefet lideri Guaido, Maduro’yu görevden çekilmesi konusunda ikna edemedi. Venezuela ordusu yüksek oranda Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veriyor.

Muhalif isimlerin büyük bir çoğunluğu da bu görüşmelerden bir sonuç çıkacağına inanmıyorlar.

Maduro yaptığı açıklamada Norveç’in arabuluculuğunda yapılan görüşmelere destek verdi ve görüşmelere inandığını söyledi.

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