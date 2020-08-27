“Venezuela’da Tarım Üretimi Türkiye’ye İhracat İçin Yetersiz”

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, toprağın altındaki onca zenginliğe rağmen halkın yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşıyor.

Oysa Venezuela potansiyel olarak bir tarım cenneti. Nüfusu Türkiye’nin üçte biri olmasına rağmen yüzölçümü Türkiye’den 130 bin kilometrekare daha büyük olan Venezuela’da toprakların büyük bölümü sulu tarıma son derece elverişli ve yıl boyu üretim için oldukça uygun bir iklim mevcut.

Venezuela’da çayır ve meralarla birlikte toplamda 30 milyon, doğrudan ekilebilir 9 milyon hektar tarım alanı bulunuyor ancak uzmanlar bugün ekili alanların 900 bin hektara bile ulaşmadığını belirtiyor.

Venezuela ile Türkiye’nin birbirlerine gümrük vergisi avantajı sağlayan ticari anlaşma kapsamında tarım ürünlerinin de olması dikkatleri Venezuela’daki tarımsal üretimin durumuna yöneltti.

“Tarım 50 yıl geriye gitti”

Venezuela Tarım Üreticileri Dernekleri Konfederasyonu (FEDEAGRO) Başkan Yardımcısı Celso Fantinel, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, ülkedeki tarım üreticilerinin son 50 yılın en zor dönemini yaşadıklarını; ekonomik, sosyal ve siyasi durumun üretimi 1970’li yıllara geri götürdüğünü söyledi.