“Venezuela’da Tarım Üretimi Türkiye’ye İhracat İçin Yetersiz”

Dünyanın en zengin petrol rezervlerine sahip olan Güney Amerika ülkesi Venezuela’da, toprağın altındaki onca zenginliğe rağmen halkın yarısından fazlası açlık sınırının altında yaşıyor.
Oysa Venezuela potansiyel olarak bir tarım cenneti. Nüfusu Türkiye’nin üçte biri olmasına rağmen yüzölçümü Türkiye’den 130 bin kilometrekare daha büyük olan Venezuela’da toprakların büyük bölümü sulu tarıma son derece elverişli ve yıl boyu üretim için oldukça uygun bir iklim mevcut.
Venezuela’da çayır ve meralarla birlikte toplamda 30 milyon, doğrudan ekilebilir 9 milyon hektar tarım alanı bulunuyor ancak uzmanlar bugün ekili alanların 900 bin hektara bile ulaşmadığını belirtiyor.
Venezuela ile Türkiye’nin birbirlerine gümrük vergisi avantajı sağlayan ticari anlaşma kapsamında tarım ürünlerinin de olması dikkatleri Venezuela’daki tarımsal üretimin durumuna yöneltti.
“Tarım 50 yıl geriye gitti”
Venezuela Tarım Üreticileri Dernekleri Konfederasyonu (FEDEAGRO) Başkan Yardımcısı Celso Fantinel, VOA Türkçe’ye yaptığı değerlendirmede, ülkedeki tarım üreticilerinin son 50 yılın en zor dönemini yaşadıklarını; ekonomik, sosyal ve siyasi durumun üretimi 1970’li yıllara geri götürdüğünü söyledi.
Fantinel, tarım üreticilerinin üretim için gerekli tohum, ilaç, gübre, tarım araç ve gereçleri gibi malzemelere erişimde güçlükler yaşadığını vurguladı. Fantinel ayrıca, artık gündelik yaşamın bir parçası haline gelen benzin sıkıntısı, elektrik ve su kesintilerinin de üretimi zorlaştırdığını ve maliyetleri artırdığını belirtti. Kendisi de bir mısır üreticisi olan Fantinel, örneğin birkaç yıl önce 720 dolar olan bir hektar mısır üretim maliyetinin bugün 960 dolara yükseldiğini ve Venezuela’daki tarım ürünlerinin çoğu için geçerli olan bu durumun, uluslararası arenada rekabet gücünü ortadan kaldırdığını kaydetti.
Venezuela’nın ciddi bir tarım potansiyeli taşıdığını ancak yaşanan yüksek enflasyonun üreticilerin sermayelerinin erimesine neden olduğunu belirten Celso Fantinel, tarım üreticilerinin çoğunun dolarla değil yerel para bolivarla bir ay vadeli satış yapabildiğini, bu durumun da üreticileri zora soktuğunu ifade etti.
“Venezuela gıda ihtiyacının yaklaşık yüzde 25’ini üretebiliyor”
Tarım ekonomisi uzmanı ve akademisyen Juan Fernandez Marrero, Venezuela’da gıda ihtiyacının sadece yüzde 25’inin üretilebildiğini ve ülkede ihtiyaç fazlası üretilen bir tarım ürününün olmadığını söyledi.
VOA Türkçe’ye konuşan Marrero, geçen hafta yayımladıkları bir rapora göre bu yıl ekilen alanların yüzde 83’ünde üretimin azaldığına dikkat çekti. Marrero, yaptıkları ankette üreticilerin yüzde 94’ünün tohum, gübre, böcek ilaçları ve tohum gibi zirai malzeme eksikliğine, yüzde 65’inin mali kaynak sorununa, yüzde 59’unun ise ulaşım ve su sondajı için kullanılan akaryakıt eksikliğine vurgu yaptığını açıkladı.
Venezuela’daki tarım endüstrisinin yüzde 30 kapasiteyle çalıştığını belirten Marrero, V Türkiye’ye olası tarım ürünleri ihracatının da bugünkü koşullarda çok mümkün görünmediğini, bunun ancak doğru bir tarım politikasıyla ve tarımın modernizasyonuyla gelecek yıllarda mümkün olabileceğini belirtti.
Venezuela’nın potansiyel olarak ihraç edebileceği kahvenin bile ulusal pazara yeterli olmadığına ve dışarıdan kahve ithal edildiğine dikkat çeken akademisyen “İhracat için yatırım olanaklarının olmasının yanı sıra üreticilerin, hükümetin ve üniversitelerin birlikte bir plan oluşturması gerekiyor ancak şimdilik böyle bir diyalog ortamı bulunmuyor” dedi.