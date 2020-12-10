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Venezuela’da Tartışmalı Seçim Sonrası Muhalefetten Halkoylaması

10.12.2020 00:38 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da Tartışmalı Seçim Sonrası Muhalefetten Halkoylaması

5 Ocak’ta görevi devralacak yeni meclisin meşruluğu tartışılırken, ana muhalefet Pazartesi gününden bu yana 3 sorudan oluşan ve 2 aşamada yapılması planlanan bir referandum düzenliyor

Venezuela’da 6 Aralık’ta düzenlenen Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) verilerine göre yüzde 30,6 katılımın sağlandığı tartışmalı milletvekili seçimlerinin yankıları sürüyor.

Juan Guaido’nun önderliğindeki ana muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, iktidardaki Nicolas Maduro’nun partisi PSUV, tüm oyların yüzde 68,4’ünü alarak parlamentoda salt çoğunluğu ele geçirdi. Ancak 21 milyona yakın kayıtlı seçmenden sadece 6,3 milyonunun sandık başına gitmiş olması, Venezuela’da ve uluslararası çerçevede yeni meclisin meşruluğunun sorgulanmasına neden oluyor.

Muhalefetten iki aşamalı plan

5 Ocak’ta görevi devralacak yeni meclisin meşruluğu tartışılırken, ana muhalefet Pazartesi gününden bu yana 3 sorudan oluşan ve 2 aşamada yapılması planlanan bir referandum düzenliyor.

Dijital ortamda başlayan halkoylamasında Venezuelalılar’a, “6 Aralık seçimlerini meşru görüp-görmediği; yeni bir meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi talep edip-etmediği; Venezuela’daki sorunların çözümü için uluslararası destek ve işbirliği arayışını onaylayıp-onaylamadığı” soruları yöneltiliyor.

Referandum komitesinin hafta başında yaptığı bilgilendirme toplantısında saniyede 6 ila 8 oy kullanıldığını açıklamasının üzerine, Çarşamba günü oy verme işleminin yapıldığı dijital platformlara siber saldırılar yapıldığı bildirildi.

Referandumun ikinci aşaması ise Cumartesi günü, seçmenlerin ülke genelinde kurulacak olan 3 binden fazla sandıkta oy kullanmasıyla gerçekleştirilecek.

Yapılan halkoylamasında muhalefetin, seçimlerde iktidar partisi PSUV’un aldığı 4,3 milyon oydan daha fazla oy alması durumunda yeni seçilen meclisin meşru olmadığına dair sağlam bir dayanak elde edeceği ayrıca, Juan Guaido önderliğindeki parlamentonun görevine devam edeceği belirtiliyor.

6 Aralık seçiminin meşruluğu tartışması

Yüksek Seçim Kurulu (CNE) üyelerinin iktidar tarafından geçen Haziran ayında atanmasıyla başlayan ‘seçimlerin güvenilirliği ve şeffaflık’ tartışmaları, Yüksek Adalet Divanı’nın bazı ana muhalefet partilerine kayyum atamasıyla ‘demokrasi ve özgürlük’ tartışmalarını körüklemiş ve ülkedeki 37 siyasi parti seçimlere katılmama kararı almıştı.

Bu siyasi atmosferde yapılan seçimlere katılımın rekor seviyede düşük kalmasının ardından meşruluk tartışması daha da hararetlendi.

Juan Guaido seçime düşük katılımın, halkın şaibeli seçimleri reddettiğinin bir göstergesi olduğunu belirtirken, ana muhalefete ciddi bir uluslararası destek de mevcut. Bugüne kadar başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere toplamda elli civarı ülke, yeni meclisi tanımayacaklarını açıkladı.

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