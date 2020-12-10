Venezuela’da Tartışmalı Seçim Sonrası Muhalefetten Halkoylaması

Venezuela’da 6 Aralık’ta düzenlenen Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) verilerine göre yüzde 30,6 katılımın sağlandığı tartışmalı milletvekili seçimlerinin yankıları sürüyor.

Juan Guaido’nun önderliğindeki ana muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, iktidardaki Nicolas Maduro’nun partisi PSUV, tüm oyların yüzde 68,4’ünü alarak parlamentoda salt çoğunluğu ele geçirdi. Ancak 21 milyona yakın kayıtlı seçmenden sadece 6,3 milyonunun sandık başına gitmiş olması, Venezuela’da ve uluslararası çerçevede yeni meclisin meşruluğunun sorgulanmasına neden oluyor.

Muhalefetten iki aşamalı plan

5 Ocak’ta görevi devralacak yeni meclisin meşruluğu tartışılırken, ana muhalefet Pazartesi gününden bu yana 3 sorudan oluşan ve 2 aşamada yapılması planlanan bir referandum düzenliyor.

Dijital ortamda başlayan halkoylamasında Venezuelalılar’a, “6 Aralık seçimlerini meşru görüp-görmediği; yeni bir meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimi talep edip-etmediği; Venezuela’daki sorunların çözümü için uluslararası destek ve işbirliği arayışını onaylayıp-onaylamadığı” soruları yöneltiliyor.