HABER

Venezuela'da tüm taraflar 23 Ocak'ta sokağa iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 22:59 | Son Güncelleme

Kurucu Meclis Başkanı ve PSUV Başkan Yardımcısı Cabello: - "Venezuela'ya bir daha ihanet edilemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için 23 Ocak'ta sokağa çıkıyoruz"

BOGOTA (AA) - Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi (PSUV) Başkan Yardımcısı Diosdado Cabello, muhalefetin ülke genelinde protesto düzenleyeceği 23 Ocak'ta, iktidar yanlılarının da sokağa ineceğini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun destekçileri ve Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen Ulusal Meclis Başkanı Juan Guiado'nun liderliğindeki muhalifler ülkede gelecek hafta aynı gün düzenlenecek protesto yürüyüşleri ile sokağa çıkacak.

El Universal gazetesindeki habere göre PSUV Genel Başkanı Cabello başkent Caracas'taki bir toplantıda yaptığı konuşmada, 13 Ocak'ta kısa süreli gözaltına alınmasının ardından takipçilerine sokak çağrısı yapan yeni muhalif lider Guaido'ya yanıt verdi.

Cabello, "Venezuela'ya bir daha ihanet edilemeyeceğini dünyaya hatırlatmak için 23 Ocak’ta sokağa çıkıyoruz. Bu vatanı satanlara, ihanetlerine devam edemeyeceklerini ve halkı kandıramayacaklarını söyleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Ülkede 2014'ün ocak ve şubat aylarında muhalif liderler Maria Corina Machado ile halen ev hapsindeki Leopoldo Lopez'in çağrılarının ardından düzenlenen ve şiddet olaylarında 40’tan fazla kişinin hayatını kaybettiği protestolara işaret eden Cabello, muhalefetin yine aynı şeyi hedeflediğini ve şiddet istediğini söyledi.

Ayrıca muhalefetin "diktatörlük" iddialarına da alay ederek yanıt veren Cabello, "O kadar vahşi bir diktatörlük ki muhalefet toplanıp Devlet Başkanına 'gaspçı' diyebiliyor, onu devirmek istediğini söylüyor. Keşke Şili'yi, Arjantin'i (diktatörlük dönemlerini) okusalar." dedi.

- Muhalefetin yeni lideri Guaido

Venezuela'da son dönemlere kadar çok fazla tanınmayan Ulusal Meclis Başkanı Guaido, Devlet Başkanı Maduro'nun meşruiyetini kabul etmediğini ve geçici olarak devlet başkanlığını yürütmeye anayasal yetkisi olduğunu söyleyerek bir anda uluslararası destek bulmaya başlamıştı.

Guaido, 13 Ocak'ta Caracas'ın dışındaki çevre yolunda Bolivarcı Ulusal İstihbarat Servisi (SEBIN) mensuplarınca yaklaşık iki saatliğine gözaltına alınmış ardından serbest bırakılmıştı.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Jorge Rodriguez olayın ardından Venezuela devlet televizyonu VTV'ye açıklamalarda bulunmuş, SEBIN mensuplarının keyfi davrandığını ve haklarında disiplin işlemi yapıldığı bilgisini paylaşmıştı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise Kurucu Meclis'te yaptığı konuşmada, Guaido'nun gözaltına alınması anına ilişkin görüntülere işaret etmiş ve olayı medyatik bir gösteri olarak nitelemişti. Maduro, olayı duyar duymaz SEBIN mensuplarının görevden alınmaları talimatı verdiğini vurgulamıştı.

- 23 Ocak’ın önemi

Venezuela'yı1953-1958 yıllarında yöneten askeri diktatör Marcos Perez Jimenez'in başka bir askeri darbe ile devrilmesi ve kaçışının yıl dönümü olması dolayısıyla 23 Ocak tarihi ülke için büyük önemi bulunuyor.

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
1 tonluk uyuşturucu operasyonunda binbaşı ile birlikte 18 kişi tutuklandı1 tonluk uyuşturucu operasyonunda binbaşı ile birlikte 18 kişi tutuklandı
Suriyeli göçmen son anda kurtarıldıSuriyeli göçmen son anda kurtarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Venezuela Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Venezuela Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaito

En Çok Okunan Haberler

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

70 belediye başkan adayı daha belli oldu! İşte tam liste

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

Beyaz'dan Hadise'ye olay itiraf! 'Bittim içim çekildi'

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

'Çocuk oyuncuya şiddet' iddiası: Ağlaması için defalarca ayağına vurdular

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

Menbiç'te patlama: 14 kişi öldü

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

16 Ocak şans topu çekiliş sonuçları

Çöplükte mahsur kalan Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Suriyeli göçmen son anda kurtarıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Münbiç açıklaması: Kararlılıkla sürdürülecektir

Bakanlık'tan flaş açıklama: Kararlılıkla sürdürülecektir

Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın: Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Münbiç'teki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Erdoğan'dan flaş açıklama: Münbiç saldırısı...

Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı

Başvurular başladı! Binlerce kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.