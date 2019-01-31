Venezuela'da Tutuklanan 2 Gazeteci İçin Fransa Devrede 

Venezuela'da Meclis Başkanı Juan Guaido'nun, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı, kendisini devlet başkanı ilan etmesinin ardından yaşanan sertleşen siyasi atmosferde, gazeteciler de gerginliğin hedefi oldu.
Fransız TMC kanalında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan "Quotidien/Günlük" programı için çalışan gazeteci Pierre Caillet ve Baptiste des Monstierset , yerel rehberleri ile Caracas'ta başkanlık sarayını görüntülerken, izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle, sarayın güvenlik görevlileri tarafından tutuklandı.
Tutuklama haberinin Paris'e ulaşmasının ardından devreye giren Fransa Dışişleri Bakanlığı, yetkililerle temasa geçerek gazetecilerin serbest bırakılması için çalışma başlattı. Fransız Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes Von Der Mühll, "Gazeteci iki yurttaşımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Bunun için de her türlü girişimde bulunuyoruz" dedi.
Fransız gazetecilerin tutuklanması, Paris ve Caracas arasında bir süredir yaşanan diplomatik gerginliği tırmandırdı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya, Almanya ve İngiltere ile birlikte, Başkan Nicolas Maduro'ya ultimatom göndererek, "8 gün içinde tarafsız seçime gidileceği açıklanmazsa, Juan Guaido'yu Devlet Başkanı olarak tanıyacaklarını" söylemişti.
Merkezi Paris'te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü RSF’in Genel Sekreteri Christophe Deloire da, iki gazeteciden haber alamadıklarını belirterek, derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulundu. Deloire, "Fransız yetkililer Venezuela hükümeti ile temasta. Fazlaca konuşmak istemiyorum. Ancak politik olarak böylesine kritik durumlarda, meslektaşlarımızın gözaltına alınmaları, tutuklanmaları hep kaygı verici oldu. Venezuela'da şu anda gazeteciler herhangi bir bahane ile kolaylıkla tutuklanıyorlar. Nicolas Maduro ulusal medyanın eleştirilerini itibarsızlaştırmak için medyatik bir savaş veriyor. Bu yalnızca sözlü bir savaş değil. Aynı zamanda hukuki bir savaş da. Çünkü 2010 yılında geçen bir yasayla, meşru otoriteyi sorgulayan herkesin yargılanabilmesi hükmü getirildi. Bu yasa çıktığından beri gazeteciler, istismar edilen bir şekilde tutuklanıyor" dedi.
RSF: "Sağlık durumları iyi"
İki gazetecinin durumunu yakından izleyen ve VOA Türkçe'ye son durum hakkında bilgi veren RSF Latin Amerika Bürosu temsilcisi Emmanuel Colombie, tutuklu gazeteciler ile Fransa'nın Venezuela büyükelçisinin ilk teması sağladığını ve durumlarının iyi olduğunu söyledi. Başkanlık sarayını çekerlerken izinleri olmadığı gerekçesiyle tutuklandıklarının söylendiğini, ancak henüz gerçek tutuklama nedeniyle ilgili net bir bilgiye sahip olmadıklarını belirten Colombie, başkentteki son durumla ilgili de, "Caracas'ta ortam herkes için olduğu gibi gazeteciler için de giderek daha gergin bir hal alıyor. Başkan Maduro ve onun yönetimi, ülkede yaşananları olduğundan daha sıradan, daha küçük çapta göstermek için medyaya baskı uyguluyor. Yerel medyada eleştirileri sıfır noktasına indirgedi. Yabancı medyayıysa tutuklayarak sınır dışı ediyor. Durumu anlatmak için devlet sansüründen başka bir kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
''İki günde 11 gazeteci tutuklandı"
Gazetecilere uygulanan baskı ve sansürün sona ermesi için BM Genel Sekreteri Antoio Gutteres'e yazılı bir başvuru hazırladıklarını da açıklayan Colombie, "Şu ana kadar 9'u yabancı 11 gazeteci tutuklandı. Yabancı gazeteciler arasında, 2 Fransız, 2 Kolombiyalı, 1 İspanyol, 2 Şilili, 2 de Brezilyalı gazeteci var. Bunlardan Şilili gazeteciler sınır dışı edildi. Diğerlerinin durumunu da yakından izliyoruz. Hayati tehlikeleri yok. Ancak mesleklerini yerine getirmelerine izin verilmiyor" dedi.
AB'den gazetecilerin salıverilmesi çağrısı
Öte yandan, Avrupa Birliği de Venezuela'da gazetecilerin derhal serbest bırakılması için bir çağrı yayınladı. AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Venezuela'da 'nedensiz tutuklanan' gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istediklerini açıkladı. AB Dışişleri Bakanları ve Savunma Bakanlarının Bükreş'teki resmi olmayan toplantısında da Venezuela'daki durumu ele alacaklarını kaydetti. Mogherini, "Tüm gazeteciler, her yerde mesleklerini yerine getirebilmeliler" diye konuştu.
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