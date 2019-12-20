HABER

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 20.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.

Venezuela'da uçak düştü: 9 ölü

Venezuela (DHA) - Venezuela'da içinde 9 kişinin bulunduğu uçak, havalimanına yaklaştığı sırada düştü, kazadan kurtulan olmadı.
Kaza Charallave şehrinde bulunan Caracas Oscar Havalimanı yakınlarında meydana geldi. 2 mürettebat ve 7 yolcu bulunan Beechcraft King Air 100 tipi uçak havalimanına iniş için alçaldığı sırada düştü. Havalimanına 8 kilometre uzakta bulunan enkaza ulaşan ekipler, uçaktan kurtulan olmadığını gördü.
Yerel medya, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle meydana gelmiş olmasından şüphelenildiğini; kazayla ilgili olarak araştırma başlatıldığını duyurdu.

Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor! Burada bir insan ve bir eşek yaşıyor!
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne KınamaDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan ABD Kongresi'ne Kınama
'Türkiye’yi engellemeliyiz''Türkiye’yi engellemeliyiz'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

İlker Başbuğ'dan Kanal İstanbul uyarısı

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

Deutsche Bank 6 bin kişinin işine son verdi! 300 şubesini de kapatacak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

MasterChef'te herkesi büyülemişti! O Ses Türkiye'ye damga vuracak

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin gözaltına alındı

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

İzmir merkezli dev operasyon! 40'ı görev başında...

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

Yabancı savaş uçakları Libya'yı vurdu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Trump'a çağrı: ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulasın

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

Lübnan Türkiye'den yardım istedi!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

50 yaşındaki anneyi ilaçla bayıltıp 5 kişi tecavüz etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi: Türkiye’yi engellemeliyiz

'Türkiye’yi engellemeliyiz'

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

O lider en büyük sınavını kendi oğluyla veriyor!

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

Evo Morales: Bolivya’nın yasal devlet başkanı benim

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

ABD Başkan aday adayından Filistin çıkışı!

Ordunun baskısıyla istifa eden Evo Morales'ten dikkat çeken açıklama: İstifam geçerli değil

Morales'ten devlet başkanlığı iddiası: İstifam geçerli değil

Birleşmiş Milletler'den İdlib uyarısı: Alarm verici

BM'den uyarı: Alarm verici!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.