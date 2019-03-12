HABER

Venezuela’da uçak kazası: 4 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 15:56 | Son Güncelleme

Venezuela’nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.Venezuela basını, Bolivar eyaletinin Gran Sabana bölgesinde Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiğini aktardı.

Venezuela’da uçak kazası: 4 ölü

Venezuela’nın Bolivar eyaletinde Cessna 206 tipi uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Venezuela basını, Bolivar eyaletinin Gran Sabana bölgesinde Cessna 206 tipi bir uçağın düşmesi sonucu uçakta bulunan 3 albay ve 1 başçavuşun yaşamını yitirdiğini aktardı. Basına yansıyan haberlerde, yaşamını yitiren albayların Carlos Sanchez, Andras Bermudez ve Cesar Padrino, başçavuşun ise Jose Granja olduğu aktarıldı.
Olayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, uçağın enkazına ait fotoğraflar basına yansıdı.

Venezuela’da uçak kazası: 4 ölü

İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış İdeal göğüs ölçüsü belli oldu! Bakın kaçmış
Otomobilde bulunun uyuşturucuya 5 gözaltıOtomobilde bulunun uyuşturucuya 5 gözaltı
Kuzenini işte böyle öldürdüKuzenini işte böyle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.