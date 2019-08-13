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Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor

13.08.2019 11:49 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun, daha önce yetkileri büyük ölçüde kısıtlanan Ulusal Meclis’i feshedip erken seçim kararı alması gündemde.

Venezuela'da Ulusal Meclis feshediliyor

Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, yaklaşık üçte ikisi muhalif milletvekillerinden oluşan ancak yetkileri daha önce büyük ölçüde kısıtlanan Ulusal Meclis'i feshedip, erken seçim kararı alması gündemde. Üyeleri Maduro iktidarına yakın Kurucu Meclis tarafından belirlenen bir komisyonun, seçim tarihini belirlemek üzere çalışmalara başladığı bildirildi.

Yasama yetkisine sahip Kurucu Meclis'in Başkanı Diosdado Cabello, Ulusal Meclis'in işlememesinden dolayı sandığa gidilmesinin şart olduğunu belirterek muhaliflerin ağırlıkta olduğu bu meclis hakkında, "Kendi kendilerini yok ettiler" dedi.

Kurucu Meclis ayrıca, aldığı bir başka kararla Ulusal Meclis üyesi dört muhalif milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Söz konusu milletvekilleri ihanet ve kumpas kurmakla suçlanıyor.

Guaido: Alınan kararlar geçersiz

Geçen Ocak ayında kendini Venezuela Devlet Başkanı ilan eden ve pek çok ülke tarafından da bu sıfatı tanınan Ulusal Meclis Başkanı ve muhalif hareketin lideri Juan Guaido ise Kurucu Meclis'in aldığı kararların anayasaya aykırı ve geçersiz olduğunu savundu.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yapan Guaido, kararların sadece baskı amacı taşıdığını ve hükümetin kendi ticari ve kişisel çıkarları için her tür barışçıl çözümü engellediğini öne sürdü. Nicolas Maduro tarafından 2017 yılında oluşturulan Kurucu Meclis fiilen Ulusal Meclis'in yetkilerini büyük oranda budamış ve nerede ise tamamen etkisiz hale getirmişti.

Ülkede yaşanan iktidar mücadelesinin taraflarından Juan Guaido, aralarında çok sayıda Batı ülkesinin de olduğu yaklaşık 50 ülke tarafından tanınıp destekleniyor. Devlet Başkanı Maduro ise Türkiye, Rusya ve Küba'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden destek görüyor. Ülke içinde ise Venezuela ordusunun Maduro'nun arkasında durması, devlet başkanının iktidarda kalmasını sağlayan en önemli etkenlerin başında geliyor.

epd,AFP/ET,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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