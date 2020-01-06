Venezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık Seçimi

Venezuela muhalefetinin elindeki tek yasal merci olan Ulusal Meclis’in bugün yapılan Başkanlık seçimleri olaylı geçti.

2019 başından bu yana Ulusal Meclis’in ve muhalefetin başkanlığını yapan ve yeniden seçileceği öngörülen Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri birlikte, sabah saat 10 civarında parlamento civarına gelse de Maduro Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından Ulusal Meclis’e alınmadılar.

Bu arbede sırasında yapılan oylama sonucunda, 2015’te muhalif Önce Adalet partisinden milletvekili seçilen ama adı iktidardaki Maduro hükümetiyle yolsuzluk iddialarına karıştığı için partisinden ihraç edilen Luis Parra, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi milletvekillerinin de oyunu alarak yeni meclis başkanı seçildi.

Juan Guaido yaşananları Meclis Darbesi olarak nitelerken, bazı muhalif milletvekillerinin kaldıkları otelde bomba ihbarı gerekçesiyle saatlerce rehin tutulduklarını ve kendisiyle birlikte birçok milletvekilinin oylamaya katılmasının ve basın mensuplarının meclise girmesinin engellenmesinin ülkede yaşanan diktatörlüğün bir kanıtı olduğunu söyledi.