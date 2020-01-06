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  4. Venezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık Seçimi

Venezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık Seçimi

06.01.2020 00:45 | Son Güncelleme

Venezuela muhalefetinin elindeki tek yasal merci olan Ulusal Meclis’in başkanlık seçimleri olaylı geçti. 2019 başından bu yana Ulusal Meclis’in ve muhalefetin başkanlığını yapan Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri Maduro'ya bağlı güvenlik güçleri tarafından Ulusal Meclis’e alınmadılar

Venezuela’da Ulusal Meclis’te Olaylı Başkanlık Seçimi

Venezuela muhalefetinin elindeki tek yasal merci olan Ulusal Meclis’in bugün yapılan Başkanlık seçimleri olaylı geçti.

2019 başından bu yana Ulusal Meclis’in ve muhalefetin başkanlığını yapan ve yeniden seçileceği öngörülen Juan Guaido ve bazı muhalif milletvekilleri birlikte, sabah saat 10 civarında parlamento civarına gelse de Maduro Hükümeti’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından Ulusal Meclis’e alınmadılar.

Bu arbede sırasında yapılan oylama sonucunda, 2015’te muhalif Önce Adalet partisinden milletvekili seçilen ama adı iktidardaki Maduro hükümetiyle yolsuzluk iddialarına karıştığı için partisinden ihraç edilen Luis Parra, iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi milletvekillerinin de oyunu alarak yeni meclis başkanı seçildi.

Juan Guaido yaşananları Meclis Darbesi olarak nitelerken, bazı muhalif milletvekillerinin kaldıkları otelde bomba ihbarı gerekçesiyle saatlerce rehin tutulduklarını ve kendisiyle birlikte birçok milletvekilinin oylamaya katılmasının ve basın mensuplarının meclise girmesinin engellenmesinin ülkede yaşanan diktatörlüğün bir kanıtı olduğunu söyledi.

Venezuela’da Ulusal Meclis’te 167 milletvekili buluyor ve meclis başkanı olmak için en az 84 oy almak gerekiyor. 2015’te yapılan seçimlerde muhalif partiler 112 milletvekili çıkararak çoğunluğu almayı başarmıştı ancak bu milletvekillerinden otuzu bugün ya sürgünde ya da siyasi sığınmacı olduğu için oylamalara katılamadı.

Muhalefet içinde Juan Guaido’yu radikal bularak onun liderliğini kabul etmeyen küçük bir kesim Maduro Hükümeti ile bir süredir müzakerelerde bulunuyor. Ancak Juan Guaido’nun başkanlığının devam etmesini isteyen ve çoğunluğu oluşturan muhalif milletvekilleri, oylamanın geçerliliğinin olmadığını duyurdu.

Juan Guaido, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından geçici devlet başkanı olarak tanınıyor. Guaido, 2019’un ilk ayında Mayıs 2018 tarihli başkanlık seçimlerinin meşru olmadığını iddia ederek Nicolas Maduro iktidarını tanımadığını söylemiş ve kendini geçici cumhurbaşkanı ilan ederek Venezuela muhalefetinin liderliğini üstlenmişti.

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