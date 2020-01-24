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Venezuela'da yanan sazlıktan kaçan tavşanları yakalamak isteyen 9'u çocuk 11 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:01 | Son Güncelleme

Venezuela'da yanan sazlıktan kaçan tavşanları yakalamak isteyen 9'u çocuk 11 kişi öldü

BOGOTA (AA) - Venezuela'da hasat için yakılan şeker kamışı sazlığından çıkan tavşanları yakalamak isteyen 9'u çocuk 11 kişi alevlerin arasında kalarak can verdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Caracas'ın güneybatısındaki Aragua eyaletine bağlı Sucre kenti kırsalında çiftçiler, hasat için büyük bir şeker kamışı sazlığını ateşe verdi. Alevler, rüzgarın etkisiyle bir anda sazlıktan kaçan tavşanları yakalamak için yakında bekleyen çocuk ve gençlerin etrafını sardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiyenin söndürdüğü yangında, bölgeden çıkamayan 9'u çocuk 11 kişi hayatını kaybetti. Yangında ayrıca 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
çiftçi hasat sazlık şeker kamışı tavşan Venezuela

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