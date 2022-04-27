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Venezuela'da Yaşamak İçin En Az 5 Asgari Ücret Gerekiyor

27.04.2022 21:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ayda 39 dolar olduğu Venezuela'da beş kişilik bir ailenin asgari koşullarda yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli miktar en az 187 dolar. Aynı ailenin tüm temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken meblağ ise 471 dolar

Venezuela'da Yaşamak İçin En Az 5 Asgari Ücret Gerekiyor

Asgari ücretin ayda yaklaşık 39 dolara tekabül ettiği Venezuela'da Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ve Halk Araştırmaları Merkezi (CIP) adlı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı bir araştırma beş kişilik bir ailenin asgari koşullarda yaşamını idame ettirebilmesi için gerekli miktarın en az 187 dolar olduğunu ortaya koydu.

Dokümantasyon ve Sosyal Analiz Merkezi (Cendas-FVM) adlı kuruma göre ise beş kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılaması için gereken asgari miktar ayda 471,16 dolara tekabül ediyor.

Venezuela Finans Gözlemevi (OVF) ve Halk Araştırmaları Merkezi (CIP) adlı kuruluşların son raporuna göre hane başına zorunlu mutfak masrafı en az 148 dolar olarak hesaplanıyor. Kira, eğitim, sağlık, giyim gibi kalemlerin hesaba katılmadığı araştırmada ulaşım için 21 dolar; telefon hizmetleri ve mutfak gazı için de 17 dolar gerektiği belirtiliyor.

Mart ayında bu miktarın bir önceki aya göre 10 dolar daha arttığı belirtilen raporda fiyatları en fazla artan ürünler arasında yüzde 8,4’le süt tozu, yüzde 7,5’le tuz, yüzde 5,8’le pirinç ve yüzde 4’le makarna bulunuyor.

Fiyatı düşen ürünler arasında ise yüzde 0,9’la tahıl ve yüzde 1,1’le soğan, sarımsak, maydanoz, pırasa gibi bazı sebzeler yer alıyor.

Krizden en çok ücretli çalışanlar ve emekliler etkileniyor

Venezuela parasıyla ayda 175 bolivar olan asgari ücretle, bir ailenin otuz gün içinde tüketmesi gereken toplamda 84 farklı üründen yalnızca 9’una erişebildiği belirtilen raporda maaşları asgari ücret ve altında olan yaklaşık 6 milyon kişinin yeterli beslenmesinin mümkün olmadığı kaydediliyor.

Venezuela Merkez Bankası (BCV) verilerine göre yılın ilk üç ayında yüzde 11,4 enflasyonun yaşandığı ülkede özel sektörde çalışanların ortalama 108,7 dolar maaş aldığı belirtiliyor.

OVF’nin bildirdiğine göre Venezuela’da herhangi bir uzmanlık ya da tecrübe aranmayan işlerde çalışanlara ayda ortalama 100 dolar, üniversite mezunu profesyonellere 152,7 dolar ve yöneticilereyse ayda 234,7 dolar ödeniyor.

Emek örgütleri ekonomisi son 9 yılda yüzde 80’e yakın küçülen ülkede, yaşanan krizden en çok etkilenen kesimlerin ücretli çalışanlar ve emekliler olduğunu belirtiyor.

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