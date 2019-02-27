Venezuela’da Yaşayan Türk Gazeteci Anlattı: Neler Oluyor? 

Venezuela'daki siyasi kriz derinleşiyor. Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidarı bırakmaya zorlamak için daha sert adımlar atması gündemde. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Kolombiya’da bölge liderleri ve Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’yla yaptığı zirve sonrası beklentiler ne yönde? Tüm bu gelişmeler bir yana Venezuela'da neler oluyor? Son 25 yıl içinde üç darbe girişimine sahne olan ülke yakın tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizinden çıkabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtını 10 yıldır Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir’e sorduk.
Venezuela’da alternatif medya araştırmaları yapan Özdemir, ülkede yaklaşık altı yıldır sürekli olarak yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı son durumun da olağan algılandığını, bundan dolayı gündelik yaşamın devam ettiğini söyledi. Ama belirsizlik ortamının genel bir gerginlik yarattığını da ekledi.
İki liderli ülkede kim kimi destekliyor, ordunun konumu neden önemli?
Özdemir, halkın büyük bölümünün muhalefet lideri Guaido’yu desteklediğini, ancak sağ muhalefetin bir kısmının onun yurtdışı menşeili bir aday olduğunu düşündükleri için destek konusunda kararsız olduğunu belirtti. Özdemir, Maduro’yu destekleyenlerin de ABD’nin Venezuela’nın yeraltı zenginliklerinden dolayı hükümeti devirmek istediğine ve gerekirse işgali göze aldığına inandıklarını anlattı.
Peki Venezuela krizinin başından beri dile getirildiği üzere, ordu krizin çözümünde anahtar konumunda mı?
Özdemir’e göre bu sorunun yanıtı evet. Zira asker kökenli Chavez iktidarıyla birlikte dönem arkadaşlarının hepsinin Venezuela ordusunda üst düzey rütbelerde ve Maduro’nun devam ettirdiği ilkeye bağlı kişiler olduğuna dikkati çeken Özdemir, “Maduro yönetimi 2013’ten beri olası darbe olasılıklarına karşı iktidarını askerlerle paylaşıyor” dedi.
Mustafa Özdemir ayrıca Maduro’nun hükümet içinde çok sayıda asker kökenli ya da ordu mensubu isimle kader ortaklığı yaptığını söyledi. Bu nedenle de ordunun kısa dönemde taraf değiştirmeyeceği tahmininde bulundu.
6 dolarlık asgari ücrete 3 kilo et, 5 kilo pirinç ya da 15 ekmek
Bir süpermarkete kahve almaya gidildiğinde her ürünün aynı marketten alınamadığını, alım gücünün iyice düştüğünü ifade eden Özdemir’e göre, ülkede 6 dolar olan asgari ücretle şu ürünler alınabiliyor: “3 kilo et, 5 kilo pirinç ya da 15 ekmek ya da 2 karton yumurta.” Özdemir, iki yıl öncesine kadar, market rafları boş olduğu için halkın gıda ve temel ihtiyaçlara ulaşımda sıkıntı yaşadığını, bugün ise, ürünler olduğu halde, alım gücünün düşmesinden dolayı alamadıklarını söyledi.
Türkiye ve Venezuela neden yakınlaştı?
Venezuela’nın yaptırımlardan kaynaklı ithal ürün ihtiyacını karşıladığı ülkelerden biri olduğu için ticari ve politik ilişkilerini geliştirdiği ülkeler arasında Türkiye de var. Mustafa Özdemir, Türkiye’den ithal edilen ürünlerin gelmeye başladığını ve ülkede giderek artan gıda ihtiyacını karşıladığını sözlerine ekledi.
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