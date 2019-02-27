Venezuela’da Yaşayan Türk Gazeteci Anlattı: Neler Oluyor? 

Venezuela'daki siyasi kriz derinleşiyor. Trump yönetiminin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu iktidarı bırakmaya zorlamak için daha sert adımlar atması gündemde. Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Kolombiya’da bölge liderleri ve Venezuelalı muhalif lider Juan Guaido’yla yaptığı zirve sonrası beklentiler ne yönde? Tüm bu gelişmeler bir yana Venezuela'da neler oluyor? Son 25 yıl içinde üç darbe girişimine sahne olan ülke yakın tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizinden çıkabilecek mi? Tüm bu soruların yanıtını 10 yıldır Venezuela’nın başkenti Caracas’ta yaşayan gazeteci Mustafa Özdemir’e sorduk.

Venezuela’da alternatif medya araştırmaları yapan Özdemir, ülkede yaklaşık altı yıldır sürekli olarak yaşanan siyasi ve ekonomik krizlerden dolayı son durumun da olağan algılandığını, bundan dolayı gündelik yaşamın devam ettiğini söyledi. Ama belirsizlik ortamının genel bir gerginlik yarattığını da ekledi.

İki liderli ülkede kim kimi destekliyor, ordunun konumu neden önemli?

Özdemir, halkın büyük bölümünün muhalefet lideri Guaido’yu desteklediğini, ancak sağ muhalefetin bir kısmının onun yurtdışı menşeili bir aday olduğunu düşündükleri için destek konusunda kararsız olduğunu belirtti. Özdemir, Maduro’yu destekleyenlerin de ABD’nin Venezuela’nın yeraltı zenginliklerinden dolayı hükümeti devirmek istediğine ve gerekirse işgali göze aldığına inandıklarını anlattı.