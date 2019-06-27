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Venezuela’da Yeni Darbe Girişimi İddiası

27.06.2019 17:04 | Son Güncelleme

Maduro hükümetinin son dönemde yoğunlaşan tutuklamalarının ardında, 23-24 Haziran’da yapılması planlanan yeni bir darbe girişimi olduğu açıklandı. Hükümet darbe planının arkasında muhalif lider Juan Guaido’nun yanı sıra Kolombiya, Şili ve ABD’nin olduğunu öne sürdü. Guaido, ise bu iddiayı yalandı

Venezuela’da Yeni Darbe Girişimi İddiası

Nicolas Maduro hükümetinin son dönemde yoğunlaşan tutuklamalarının ardında, 23-24 Haziran’da yapılması planlanan yeni bir darbe girişimi olduğu iddia ediliyor. Hükümet darbe planının arkasında muhalif lider Juan Guaido’nun yanı sıra Kolombiya, Şili ve ABD’nin olduğunu öne sürdü. Guaido, ise bu iddiayı yalandı

Venezuela İletişim Bakanı Jorge Rodriguez, bazı emekli ve faal güvenlik güçlerinin katılımıyla 23-24 Haziran’da yapılması planlanan bir darbe girişiminin daha hükümet güçlerince boşa çıkarıldığını açıkladı.

İletişim Bakanı’nın bir takım dizi konferans görüntülerini yayınlayarak yaptığı açıklamalara göre, darbe planı Dominik Cumhuriyeti’nde ikamet eden Venezuelalı emekli general Eduardo Jose Baez Torrealba’nın önderliğinde yapıldı. Plana göre aralarında Kolombiyalı, ABD’li ve İsrailli ajanların da bulunduğu ve üç gruba ayrılmış darbecilerin görevleri arasında, Maduro’ya ve eşi Cilia Flores’e, Ulusal Kurucu Meclis Başkanı Diosdado Cabello da dahil olmak üzere generallerin yüzde 95’ine, hükümeti destekleyen sosyal hareketlerin liderlerine ve Venezuela’da görev yapan bazı Kübalılar’a suikast düzenlemek ve devletin güvenlik organlarının başındaki kişilerin etkisiz hale getirmek bulunuyordu.

İletişim Bakanı Rodriguez, darbecilerin halen tutuklu bulunan Chavez’in eski savunma bakanı, emekli General Raúl Isaías Baduel’i serbest bırakarak devlet başkanı olarak atayacaklarını ve darbenin de devlet kanalı Tves’ten halka duyurulacağının planlandığını açıkladı.

Darbecilerin başkent Caracas’taki silah depolarını ve Nisan sonundaki darbe girişiminin merkezi olan La Carlota Askeri Üssü de dahil olmak üzere, bazı askeri üslerin kontrolünü ele geçirerek, stratejik kurumları bombalamayı planladıklarını iddia eden İletişim Bakanı, iddialarının kanıtının ellerindeki yaklaşık 56 saatlik görüşme kayıtları olduğunu söylüyor.

İletişim bakanı Rodriguez, darbe girişimine Venezuela Ulusal Meclis Başkanı, muhalif lider Juan Guaido’nun yanı sıra Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera’nın ve Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’un da desteği olduğunu iddia ediyor.

Maduro: “Deşifre edilen darbeciler bir bir tutuklanıyor”

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada yaklaşık 14 aydır izledikleri bazı emekli ve faal güvenlik güçlerinden, asker ve polisten oluşan ve darbe hazırlığında olan bir grubun tutuklandığını söyledi. Maduro, Kolombiya ve ABD hükümetlerince finanse edilen darbeci grubun, darbeye direnecek güçlerle aralarında haftalarca sürebilecek silahlı çatışma olasılığına göre hareket ettiklerini belirtti.

Ülkedeki su, elektrik, internet gibi temel servisleri sabote etmekten, mahallelerdeki sosyal hareketlerin liderlerini öldürmeye kadar hemen her şeyin planlandığını söyleyen Maduro, darbecileri de ‘’iktidar hırsı ile gözleri kör olmuş ve bunun için de ülkeyi kan gölüne çevirmekten rahatsızlık duymayan demokrasi düşmanı, faşist ve terörist küçük bir azınlık’’ olarak niteledi.

Nicolas Maduro ayrıca, İsrailli bir grubun kendisine suikast görevini üstlendiğini ve yapılan plana göre kendisinin yerine, rüşvet suçundan tutuklu emekli general, eski bakan Raúl Isaías Baduel’in devlet başkanı olarak atanacağını söyledi.

Böyle bir darbenin gerçekleşmesi durumunda, şimdikinden çok daha radikal yeni bir siyasi süreci başlatacak ve darbeci oligarşiyi silip süpürecek başka bir devrimin yaşanabileceğini iddia eden Maduro, darbe hazırlığındaki gruba Kolombiya’dan yapılan desteğin altını çizdi. Venezuela hükümetinin, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ve eski başkan Alvaro Uribe’nin düşmanca tavırlara sessiz kalmayarak gereken cevabı vereceğini beyan etti.

Nicolas Maduro, Miranda Cephesi adlı halk içinde örgütlü olan organizasyona da çağrı yaparak, silahlı kuvvetlerle koordineli bir şekilde, sokaklarda olan biteni gözlemlemelerini ve ülke barışını ve huzuru korumak için gerekli her şeyi yapmalarını istedi.

Suların durulmadığı Venezuela’da en son 30 Nisan’da muhalefet lideri Juan Guaido, halkı ve Venezuela ordusunu hükümete karşı ayaklanmaya çağırmış ancak darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Juan Guaido, hükümetin ikinci darbe girişimi ve bu girişimde parmağı olduğu iddiasını ise ‘’yalan olarak niteledi.

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