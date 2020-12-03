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Venezuela’da Yeni Kriz: “Seçim mi, Halkoylaması mı?”

03.12.2020 19:56 | Son Güncelleme:
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Venezuela’da Yeni Kriz: “Seçim mi, Halkoylaması mı?”

Birbirini tanımayan iki devlet başkanına ve üç meclise sahip olan Venezuela, Pazar günü milletvekili seçimlerine gidiyor. Botkot çağrısı yapan muhalefet, 5-12 Aralık tarihleri arasında, üç sorudan oluşan bir referandum yapmayı planlıyor

Son yıllarda yaşadığı ekonomik ve sosyal krizlerin yanı sıra siyasi krizlerle de sarsılan ve bu yüzden birbirini tanımayan iki devlet başkanına ve üç meclise sahip olan Venezuela, Pazar günü milletvekili seçimlerine gidiyor.

Bir önceki milletvekili seçimlerinde Ulusal Meclis’teki 167 sandalyenin 112’sini alan muhalefetin büyük çoğunluğu, 6 Aralık’ta yapılacak seçimleri boykot ediyor.

Yaklaşık 100 milletvekilinin desteklediği Juan Guaido önderliğindeki ana muhalefet, Venezuela yasalarına göre meclisin üçte ikisinin oyuyla seçilmesi gereken Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE), Haziran ayında iktidar tarafından atanmasına tepki göstererek seçimlere katılmama kararı almıştı.

İktidarın atadığı Yüksek Adalet Divanı’nın, seçimleri boykot edeceğini açıklayan ana muhalefet partilerine kayyum ataması ülkedeki siyasi gerginliğin ve demokrasi tartışmalarının artmasına neden olmuştu.

37 siyasi partinin seçim sürecinin “adil, özgür ve şeffaf” olmadığı gerekçesiyle seçimleri boykot edeceği ülkede 21 milyona yakın seçmen bulunuyor.

2015 yılındaki meclis seçimlerine yüzde 74,25 katılım sağlanmış ve iktidar partisi PSUV’un 5,6 milyona oyuna karşılık, muhalefet 7,7 milyon oy alarak 16 yıl sonra meclisteki çoğunluğu ele geçirmişti.

Muhalefetten referandum çağrısı

Pazar günü yapılacak seçimlere katılmama çağrısı yapan muhalefet, 5 ila 12 Aralık tarihleri arasında, üç sorudan oluşan bir referandum yapmayı planlıyor.

Referandumda Venezuelalılar’a “İktidardaki Nicolas Maduro’nun istifasını ve yeni bir meclis ile cumhurbaşkanlığı seçimi talep edip-etmediği; 6 Kasım seçimlerini meşru görüp-görmediği; demokrasinin yeniden inşası ve insani krize yanıt vermek için uluslararası destek talebini onaylayıp-onaylamadığı” sorulacak.

İki aşamadan oluşan referandumun ilk aşaması dijital ortamda, 5-12 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve oylamaya yurtdışındaki Venezuelalılar da katılabilecek.

İkinci aşama ise sadece Venezuela’da, seçmenlerin doğrudan oyuyla gerçekleştirilecek. 18 yaşından gün almış ve nüfus cüzdanına sahip olan Venezuela vatandaşları, ülke genelinde kurulacak 7 bin 79 sandığa giderek muhalefetin organize ettiği halkoylamasına katılabilecek.

Uzmanlar,yaşanan ağır ekonomik, sosyal, ekonomik ve insani krize rağmen muhalefetin beklenen etkiyi yaratamadığını ve Juan Guaido önderliğinde muhalefetin, halkoylaması ile hükümeti desteklemeyenlerin çoğunlukta olduğunu göstermek ve güven tazelemek istediğini belirtiyor.

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