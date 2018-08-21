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Venezuela'da yeni parayla enflasyonla mücadele

21.08.2018 10:54 | Son Güncelleme

Venezuela hükümeti enflasyonla mücadele kapsamında Bolivar'dan beş sıfır attı.

Venezuela'da yeni parayla enflasyonla mücadele

Ülkede enflasyonun yüzde 1 milyona çıkmasından endişe ediliyordu.Yüksek enflasyonla mücadele planını uygulamaya koyan Venezuela hükümeti ulusal para birimi Bolivar'dan beş sıfır attı. Yeni banknotlar "Egemen Bolivar" adı altında dolaşıma girdi. Eski Bolivar banknotlarının bir süre daha kullanılabileceği açıklandı.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro yıl sonunda yüzde 1 milyonluk orana ulaşmasından endişe edilen hayat pahalılığı artışını önlemeyi hedeflediklerini söyledi. Maduro'nun ekonomi politikalarını eleştiren çevrelerce enflasyonla mücadele planının ülkeyi sosyalizme yaklaştırmayı amaçladığı ve Venezuela'daki krizin daha da derinleşebileceği belirtiliyor.

İşletmeciler Birliği Başkanı Carlos Larrazabal, enflasyonla mücadele planının ülkeyi daha da istikrarsızlaştıracağı uyarısında bulundu.

Yeni paranın tedavüle girmesine paralel olarak asgari ücrete yüzde 3000 oranında zam yapılması ve devletin gelirini artırmak amacıyla vergilerin yükseltilmesi de kararlaştırıldı. Ayrıca ücretler, fiyatlar ve döviz kurları devlet desteğindeki sanal para birimi Petro'ya endekslendi.

Venezuelalılar ülkeden kaçıyor

Ekonomik kriz nedeniyle şimdiye kadar iki milyon Venezuelalı'nın ülkeden ayrıldığı tahmin ediliyor. Günde ortalama 500 Venezuelalı'nın kaçtığı Brezilya'ya Pazartesi günü ise 900 kişinin daha geldiği açıklandı. Hafta sonunda Brezilyalılarla göçmenler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle bin 200 Venezuelalı ülkesine dönmüş ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer sınır bölgesine askeri birlik sevk ettirmişti.

Ham petrolün ucuzlaması derin resesyona sürüklenen Venezuela'nın döviz gelirlerinin önemli oranda azalmasına yol açmış ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) verilerine göre ülke ekonomisi 2017 yılında yüzde 12 oranında küçülmüştü. Maduro, muhalefet tarafından dikta rejimi kurmakla, kötü yönetimle ve yolsuzlukla suçlanıyor. Maduro ise ekonomik durumdan, ülkesine ekonomik savaş açtığını iddia ettiği ABD'yi sorumlu tutuyor.

DW, Reuters, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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