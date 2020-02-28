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Venezuela'da Yeni Seçim Kurulu İçin Zemin Yoklanıyor

28.02.2020 01:20 | Son Güncelleme

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve hükümette Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra gelen en önemli siyasetçi olan Diosdado Cabello, cumhurbaşkanlığı seçimi talep eden muhalefete cevaben, 2020 yılında sadece milletvekili seçimlerinin yapılacağını söyledi

Venezuela'da Yeni Seçim Kurulu İçin Zemin Yoklanıyor

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve hükümette Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra gelen en önemli siyasetçi olan Diosdado Cabello, cumhurbaşkanlığı seçimi talep eden muhalefete cevaben, 2020 yılında sadece milletvekili seçimlerinin yapılacağını söyledi. Ayrıca seçimlerin barışçıl bir şekilde yapılması için de hükümetin üzerine düşen her şeyi yapacağını ifade eden Cabello ve Venezuela muhalefetinin iktidar olabilmesinin tek yolunun seçimle mümkün olduğunu söyledi.

Muhalefetse, Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) tarafsız ve güvenilir olmadığını iddia ediyor ve seçimlere katılmak için konsey üyelerinin yenilenmesi şart koşuyor. Venezuela’da yeni bir yüksek seçim kurulu atanması için 167 milletvekilli Ulusal Meclis’te üçte iki çoğunluk olan 112 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Çoğunluğu muhalif olan milletvekilleri arasından yaklaşık 100’ü Guaido’yu desteklerken Maduro’nun iktidar partisinin milletvekili sayısı 47. 112 milletvekili sayısına ulaşabilmek için gerekli ilk adım iktidarla muhalefetin hemfikir olması.

Yerel kaynaklara göre muhalefetle hükümet, 5 kişiden oluşan yüksek seçim kurulunun seçimi için 2,2,1 formülünde anlaşmaya oldukça yakın. İddiaya göre yüksek seçim kurulu, iktidar partisinin 2, muhalefetin 2 ve hükümetin ve muhalefetin üzerinde anlaştığı bağımsız bir üyeden oluşacak.

Yeni bir CNE için atılması gereken diğer bir adımsa, (iktidarın atadığı) Yüksek Adalet Divanı’nın 2016 yılında Ulusal Meclis’in yetkilerini askıya aldığı kararı geri çekerek, meclise anayasal haklarını geri iade etmesi.

2,2,1 formülü bir taraftan eleştiriler alırken, seçim sonuçlarının siyasi aktörler tarafından tanınmasını kolaylaştıracağı için olumlu tepkiler de alıyor. Venezuela’daki siyası krizin, ana akım muhalif partilerin seçimlerin meşruluğuna ve CNE’nin güvenilirliğine inanmadığı için 2018 Mayıs ayında yapılan seçimlere katılmamasıyla derinleştiği göz önünde bulundurulduğunda, milletvekili seçimlerine dair her gelişme biraz daha önem kazanıyor.

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