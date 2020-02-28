Venezuela'da Yeni Seçim Kurulu İçin Zemin Yoklanıyor

Venezuela Kurucu Meclis Başkanı ve hükümette Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra gelen en önemli siyasetçi olan Diosdado Cabello, cumhurbaşkanlığı seçimi talep eden muhalefete cevaben, 2020 yılında sadece milletvekili seçimlerinin yapılacağını söyledi. Ayrıca seçimlerin barışçıl bir şekilde yapılması için de hükümetin üzerine düşen her şeyi yapacağını ifade eden Cabello ve Venezuela muhalefetinin iktidar olabilmesinin tek yolunun seçimle mümkün olduğunu söyledi.

Muhalefetse, Ulusal Seçim Konseyi’nin (CNE) tarafsız ve güvenilir olmadığını iddia ediyor ve seçimlere katılmak için konsey üyelerinin yenilenmesi şart koşuyor. Venezuela’da yeni bir yüksek seçim kurulu atanması için 167 milletvekilli Ulusal Meclis’te üçte iki çoğunluk olan 112 milletvekilinin onayı gerekiyor.

Çoğunluğu muhalif olan milletvekilleri arasından yaklaşık 100’ü Guaido’yu desteklerken Maduro’nun iktidar partisinin milletvekili sayısı 47. 112 milletvekili sayısına ulaşabilmek için gerekli ilk adım iktidarla muhalefetin hemfikir olması.